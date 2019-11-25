Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmette istihdam endeksi yüzde 3.9 düştü

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre işgücü girdi endeksleri üçüncü çeyrekte, sanayi sektöründe yüzde 1.5, inşaat sektöründe ise yüzde 26.4 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0.2 arttı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi önceki çeyreğe göre yüzde 0.4 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0.9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 4.0 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0.8 arttı.

TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.6 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2.4 ve inşaat sektöründe yüzde 27.7 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0.1 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi geçen çeyreğe göre yüzde 1.4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1.5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 3.3 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2.2 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18.8 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 21.0 arttı, inşaat sektöründe yüzde 8.1 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22.1 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi önceki çeyreğe göre yüzde 4.3 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4.7 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0.9 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4.8 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, geçen senenin aynı çeyreğine göre yüzde 23.9 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 22.7, inşaat sektöründe yüzde 27.1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 21.7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi de önceki çeyreğe göre yüzde 2.7 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3.0, inşaat sektöründe yüzde 2.4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2.4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24.5 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 23.9, inşaat sektöründe yüzde 27.2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22.1 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi önceki çeyreğe göre yüzde 2.9 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3.2, inşaat sektöründe yüzde 2.5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2.5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20.2 artarken alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 16.4, inşaat sektöründe yüzde 27.0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 19.9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi de önceki çeyreğe göre yüzde 1.9 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2.0, inşaat sektöründe yüzde 2.4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1.6 arttı. (Grafik - Tablo)