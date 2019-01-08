Sanayi İşletmelerine Yıllık İşletme Cetveli Uyarısı

Karaman
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, sanayi işletmelerini yıllık işletme cetveli yapmaları konusunda uyardı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'na göre Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların her yıl nisan ayı sonuna kadar "Yıllık İşletme Cetveli" verme zorunluluğunda olduğu belirtildi.
Kuruluşların 2018 yılı faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini, 30 Nisan mesai bitimine kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının web sayfasındaki Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda girmeleri gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2018 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini belirtilen tarihe kadar girmeyen işletmelere idari para cezası bin 294 lira uygulanacaktır. Ayrıca, Sanayi Sicil Belgelerinin vize işlemleri 2 yılda bir yapılmakta olup, vize tarihi en son 2017 yılı ve belge tarihindeki gün ay dikkate alınarak vize işlemleri için müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir. Vize
işlemlerini yaptırmayan sanayi işletmelerinin Sanayi Sicil Belgeleri geçersiz sayılacağından, bu belge ile sağlanan haklardan yararlanamayacaklardır."