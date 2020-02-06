Son Dakika › Dünya › Sanayi kasabasında 'çok ender' kanser türüne rastlandı - Son Dakika Dünya
Sanayi kasabasında 'çok ender' kanser türüne rastlandı
7 saat önce
Fransa’nın iç bölgelerinde alüminyum ve kimyasal madde üretimiyle tanınan Salindres kasabasında, 9 kişide çok nadir görülen bir kanser türünün tespit edilmesi üzerine Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.
Fransa'nın iç bölgelerinde alüminyum ve kimyasal madde üretimiyle tanınan Salindres kasabasında, 9 kişide çok nadir görülen bir kanser türünün tespit edilmesi üzerine Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.
Kamu Sağlığı Ajansı yayımladığı bir raporda, "glioblastoma" adı verilen ve genelde 65 yaş civarı yaşlılarda görülen bu beyin tümörünün, kimyasal madde üretiminin yapıldığı bu kasabada, diğer bölgelere oranla üç misli daha fazla olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:54
Son Dakika Yusuf Yazıcı'nın forması Trabzonspor'a dönene kadar emekli edildi Putin, 4 generali görevden aldı TSK, İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevkiyatı yaptı Hindistan'daki ABD Büyükelçiliği bahçesinde, 5 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel istismara uğradı