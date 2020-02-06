Sanayi kasabasında 'çok ender' kanser türüne rastlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sanayi kasabasında 'çok ender' kanser türüne rastlandı - Son Dakika Dünya

Sanayi kasabasında 'çok ender' kanser türüne rastlandı

7 saat önce

Fransa’nın iç bölgelerinde alüminyum ve kimyasal madde üretimiyle tanınan Salindres kasabasında, 9 kişide çok nadir görülen bir kanser türünün tespit edilmesi üzerine Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

Sanayi kasabasında 'çok ender' kanser türüne rastlandı, System.String[]

Fransa'nın iç bölgelerinde alüminyum ve kimyasal madde üretimiyle tanınan Salindres kasabasında, 9 kişide çok nadir görülen bir kanser türünün tespit edilmesi üzerine Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.


Kamu Sağlığı Ajansı yayımladığı bir raporda, "glioblastoma" adı verilen ve genelde 65 yaş civarı yaşlılarda görülen bu beyin tümörünün, kimyasal madde üretiminin yapıldığı bu kasabada, diğer bölgelere oranla üç misli daha fazla olduğunu açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Sağlık Bakanlığı, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yusuf Yazıcı'nın forması Trabzonspor'a dönene kadar emekli edildi
Putin, 4 generali görevden aldı TSK, İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevkiyatı yaptı Hindistan'daki ABD Büyükelçiliği bahçesinde, 5 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel istismara uğradı

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 19:01:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi kasabasında 'çok ender' kanser türüne rastlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]