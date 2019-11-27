Son Dakika Haberleri: Sanayi Keneviri Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Eğitimi Yapıldı
Son Dakika Ekonomi Sanayi Keneviri Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Eğitimi Yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Sanayi Keneviri Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Eğitimi Yapıldı

6 saat önce

Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ORAN Kalkınma Ajansı iş birliği ile "Sanayi Keneviri Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Eğitimi" düzenlendi.

Sanayi Keneviri Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Eğitimi Yapıldı, System.String[]

Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ORAN Kalkınma Ajansı iş birliği ile "Sanayi Keneviri Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Eğitimi" düzenlendi.


Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Kemal Ayan, Doç. Dr. Selim Aytaç ve Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu tarafından; teknik personele kenevir yönetmeliği, kenevir yetiştiriciliği ve ilgili mevzuat hakkında, bölge üreticilerine ise lif ve tohum amaçlı kenevir yetiştiriciliğinde ekimden hasada kadar birçok konuda yapılan işlemlerle ilgili eğitim verildi.


Eğitimle ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin "Eğitimi başarıyla tamamlayan 40 teknik personel ve 28 üreticiye katılım sertifikaları takdim edilmiştir. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak; Sanayi Keneviri Yetiştiriciliğinin tüm ilimizde yaygınlaşmasını sağlarken aynı zamanda üreticilerimizin konu hakkında bilgi sahibi olmasının yanında bilinçli ve verimli bir sistemle üretiminin yaygınlaşması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kocasinan, Kenevir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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