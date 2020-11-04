Sanayi kenti Bursa'dan en yüksek ekim ayı ihracat performansı - Son Dakika

Sanayi kenti Bursa'dan en yüksek ekim ayı ihracat performansı

04.11.2020 11:03
Sanayi kenti Bursa'dan en yüksek ekim ayı ihracat performansı, System.String[]

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Bursa, ekim ayında yaptığı ihracatla tarihi rekor kırdı.

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Bursa, ekim ayında yaptığı ihracatla tarihi rekor kırdı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Bursa'dan geçen ay yapılan 1 milyar 456 milyon 212 bin dolarlık dış satım, ilin Cumhuriyet döneminde ulaştığı en yüksek ekim ayı ihracatı oldu.

İstanbul'un ardından en fazla dış satım yapan ikinci il olan Bursa'dan ekimde yaklaşık 200 ülke ve özerk bölge ile serbest bölgeye ürün gönderildi.

Geçen yıl ekimde 1 milyar 428 milyon 665 bin dolarlık ihracat yapan Bursalı sanayiciler, 2020'nin aynı ayında dış satımı yüzde 1,93 artırarak 1 milyar 456 milyon 212 bin dolara yükseltti.

Bursa, ocak-ekim döneminde ise 10 milyar 252 milyon 383 bin dolarlık dış satıma imza attı.

İhracatın yarısından fazlasını otomotiv endüstrisi sırtladı

OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi önemli firmaların aralarında bulunduğu Bursa otomotiv endüstrisi, ekimde 840 milyon 794 bin dolarlık ihracat yaptı.

Otomotiv sanayisinin ekimde gerçekleştirdiği ihracat, kentin toplam dış satımının yüzde 57,73'ünü oluşturdu.

Otomotivin ardından en fazla dış satım, hazır giyim ve konfeksiyonda gerçekleşti. Bu alanda faaliyet gösteren ihracatçılar, ekimde dış satımı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,94 artırarak 150 milyon 727 bin dolara çıkardı.

Listenin üçüncü sırasındaki tekstil ve ham maddeleri sektörünün ekim ihracatı ise 100 milyon 433 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracat Avrupa ülkelerine

Bursalı sanayiciler en fazla ihracatı Avrupa ülkelerine gerçekleştirirken, bu ülkelerin başında Almanya geldi.

Almanya'ya ekimde yapılan ihracat, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 8,21 artışla 188 milyon 691 bin dolardan 204 milyon 174 bin dolara yükseldi.

İhracatta ikinci sırada yer alan Fransa'ya ihracat, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 34,47 artışla 144 milyon 184 bin dolardan 193 milyon 883 bin dolara çıktı.

Listenin üçüncü sırasında bulunan İtalya'ya ekim ayında yapılan ihracat ise yüzde 14 azalışla 156 milyon 909 bin dolardan 134 milyon 952 bin dolara geriledi.

Türkiye, İhracat, Bursa, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayi kenti Bursa'dan en yüksek ekim ayı ihracat performansı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla bugün görüşerek anlaşmayı resmileştirecek Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor         
11:13
Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi         
11:07
Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor         
10:53
Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı         
10:28
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi         
10:21
'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı         
10:04
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Birçok ilde etkili olacak Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Birçok ilde etkili olacak         
09:00
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı         
03:05
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 11:42:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi kenti Bursa'dan en yüksek ekim ayı ihracat performansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei