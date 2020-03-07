Sanayi kenti Bursa ihracatta

Bursa, geçen ay 178 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye 1 milyar 299 milyon 189 bin dolarlık ihracat yaparak iller sıralamasında İstanbul'un ardından ikinciliğe yükseldi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Bursa'nın şubat ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,53 arttı.

Bu artışla, ihracat sıralamasında Kocaeli'nin önüne geçerek İstanbul'un ardından ikinci sıraya yerleşen Bursa'nın yılın iki ayındaki dış satımı ise geçen yılın ocak-şubat dönemine göre yüzde 8,76 yükselerek 2 milyar 472 milyon 840 bin dolar oldu.

Bursa'dan en fazla ihracatı, OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların da aralarında bulunduğu otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotiv sektörünün iki aylık dış satımı yüzde 15,18 artarak 1 milyar 196 milyon 809 bin dolardan 1 milyar 378 milyon 470 bin dolara çıktı.

Otomotivin ardından en fazla ihracat, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünce yapıldı. Yüzde 3,7 artışla bu sektörün iki aylık dış satımı 263 milyon 440 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatta üçüncü sırada yer alan tekstil ve ham maddeleri sektörünün bu dönemdeki dış satımı yüzde 7,42 artarak 171 milyon 450 bin dolardan 184 milyon 179 bin dolara ulaştı.



Savunma sanayisi ve süs bitkileri ihracatı dikkati çekti

Bursa savunma sanayisi sektörünün ocak-şubat ihracatı 2019'un aynı dönemine kıyasla yaklaşık 14 kat artışla 503 bin dolardan 6 milyon 886 bin dolara yükseldi.

İlden yapılan süs bitkileri ihracatında da yine bu dönemde yüzde 84,79 artış kaydedildi. Bu sektörde 1 milyon 549 bin dolarlık dış satıma imza atıldı.

Fransa'ya ihracatta yüzde 27 artış

Bursa'dan en fazla ihracatın yapıldığı Almanya'ya ocak-şubat döneminde dış satım, yıllık bazda yüzde 0,83 artışla 316 milyon 940 bin dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan Fransa'ya iki aylık dış satımın da yüzde 27,37 yükselerek 211 milyon 192 bin dolardan 269 milyon dolara çıktığı görüldü.

Bursa'dan ayrıca İspanya, İtalya, ABD ve İngiltere'ye 100'er milyon doların üzerinde ihracat yapıldı.