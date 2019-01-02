Son Dakika Haberleri: Sanayi kenti Bursa nitelikli eleman sıkıntısı yaşıyor

Sanayi kenti Bursa nitelikli eleman sıkıntısı yaşıyor

6 dakika önce

Bursa İşgücü Piyasası Araştırma Raporu'na göre, ilde iş dünyasının yüzde 46'sı eleman temininde zorluk çekiyor, bunların yüzde 72'si de gerekli niteliğe sahip eleman bulamadığını söylüyor.

Sanayi kenti Bursa nitelikli eleman sıkıntısı yaşıyor, System.String[]
Bursa İşgücü Piyasası Araştırma Raporu'na göre, ilde iş dünyasının yüzde 46'sı eleman temininde zorluk çekiyor, bunların yüzde 72'si de gerekli niteliğe sahip eleman bulamadığını söylüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:05 

Ekonomi
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