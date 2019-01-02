Sanayi kenti Bursa nitelikli eleman sıkıntısı yaşıyor
6 dakika önce
Bursa İşgücü Piyasası Araştırma Raporu'na göre, ilde iş dünyasının yüzde 46'sı eleman temininde zorluk çekiyor, bunların yüzde 72'si de gerekli niteliğe sahip eleman bulamadığını söylüyor.
Bursa İşgücü Piyasası Araştırma Raporu'na göre, ilde iş dünyasının yüzde 46'sı eleman temininde zorluk çekiyor, bunların yüzde 72'si de gerekli niteliğe sahip eleman bulamadığını söylüyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:05
İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü
Gören Altın Sanıyor! Otomobilini 25 Bin Adet 1 Kuruşla Kapladı
Esnaf, İş Yerinin Önünde Bulduğu Kızıl Şahini Yetkililere Teslim Etti
Boş Çikolata Kutusu Yüzünden 16 Yıldır Çalıştığı İş Yerinden Tazminatsız Kovuldu