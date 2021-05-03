Sanayi kenti Gaziantep'in nisan ayı ihracatı yüzde 94,1 arttı - Son Dakika

Sanayi kenti Gaziantep'in nisan ayı ihracatı yüzde 94,1 arttı

03.05.2021 14:49
Sanayi kenti Gaziantep'in nisan ayı ihracatı yüzde 94,1 arttı, System.String[]

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep, nisan ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94,1 artırarak 883 milyon 575 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep, nisan ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94,1 artırarak 883 milyon 575 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Gaziantep'in nisandaki ihracatının salgınla mücadele edilen zor günlerde motivasyonlarını artırdığını belirtti.

İhracattaki bu başarılı performansın sürmesini temenni eden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'in 2021 yılı ocak-nisan dönemi ihracatı 3,1 milyar dolara ulaştı. Bu demek oluyor ki 2020 yılını 7,9 milyar dolarla kapatan Gaziantep, geçen yılki ihracatının yüzde 40'ına yılın ilk 4 ayında ulaştı. Bu performans, içinden geçtiğimiz zor günlerde piyasalarda nakit akışının ve tedarik zincirinin devamlılığı için motivasyonumuzu artırıyor."

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de kentin iller bazında ihracat sıralamasında hem aylık hem de dönemlik olarak beşinci basamaktaki yerini koruduğunu bildirdi.

Gaziantep'in geçen ay en yüksek nisan ayı ihracat rakamına ulaştığına dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"Bu başarının arkasında büyük bir mücadele var. Büyük dalgalara ve ters esen rüzgara karşı küreklere iyice sarılan, bırakmadan, yorulmadan ülkesi için alın teri dökerek büyük başarılara imza atan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı, taş üstüne taş koyan herkesi yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum."

Gaziantep, Türkiye, Nisan, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayi kenti Gaziantep'in nisan ayı ihracatı yüzde 94,1 arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi
Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin ölümünde suçlu bulunan doktor hapis cezası aldı Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin ölümünde suçlu bulunan doktor hapis cezası aldı         
16:36
Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi         
15:59
MHP'nin MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı         
15:53
ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek         
15:41
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak         
15:02
Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti         
14:41
Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı         
14:36
Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu         
13:32
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık         
13:23
Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı         
13:21
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi         
11:02
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 16:42:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi kenti Gaziantep'in nisan ayı ihracatı yüzde 94,1 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement