Sanayi kenti Kocaeli'de "geri kazanım suyu" ile tasarruf sağlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sanayi kenti Kocaeli'de "geri kazanım suyu" ile tasarruf sağlanıyor

25.02.2022 14:30
Sanayi kenti Kocaeli'de "geri kazanım suyu" ile tasarruf sağlanıyor

Kocaeli'de hayata geçirilen "Geri Kazanım Suyu Projesi" ile atık su arıtma tesislerinden çıkan suyun fabrikalarda kullanılmasıyla milyonlarca metreküp su tasarruf ediliyor.

Kocaeli'de hayata geçirilen "Geri Kazanım Suyu Projesi" ile atık su arıtma tesislerinden çıkan suyun fabrikalarda kullanılmasıyla milyonlarca metreküp su tasarruf ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'de 22 atık su arıtma tesisiyle yüzde 100 biyolojik ve yüzde 72 ileri biyolojik arıtma gerçekleştiriliyor.

Arıtılan atık suyun ikinci bir arıtmadan geçirilmesiyle elde edilen geri kazanım suyu (gri su), sanayi kuruluşlarında soğutma suyu olarak ve yeşil alanların sulanmasında kullanılıyor.

"Geri Kazanım Suyu Projesi" ile Kocaeli'de arıtma tesislerinden çıkan suyun ekonomiye kazandırılması ve içme ile kullanma suyu üzerindeki stresin azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda, Körfez, Kullar, Plajyolu, Gebze, Kandıra Merkez, Kandıra Cebeci ve Dilovası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisleri ile kırsal mahalleler için yapılan modüler atıksu arıtma tesislerinde, geri kazanım suyu tesisleri yapıldı.

İSU Genel Müdürlüğünün işlettiği geri kazanım suyu tesislerinin, yıllık 41 milyon metreküp kapasitesi bulunuyor.

Geçen yıl kentteki birçok sanayi kuruluşu ile belediyelerin park ve bahçeleri ile arıtma tesislerinin çevre sulaması için 12,2 milyon metreküp su verildi.

"Yeni bir baraj" kapasitesi kadar elde edilen geri kazanım suyuyla Kocaeli ve Türkiye'ye katma değer kazandırılmasının yanı sıra sanayi tesislerine verilen suyun yüzde 31'i buradan sağlandı.

YORUMLAR
500
YUVACIK BARAJI DOLUNCA, SU BIRAKILMAYA BAŞLANDI YUVACIK BARAJI DOLUNCA, SU BIRAKILMAYA BAŞLANDI Yağmur hasadıyla yılda 300 ton su tasarrufu Yağmur hasadıyla yılda 300 ton su tasarrufu

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanayi kenti Kocaeli'de 'geri kazanım suyu' ile tasarruf sağlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve Batıyı eleştirdi Daha kararlı olabilirlerdi
14:26 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona!
14:23 Savaş Rus oligarklarını da vurdu! Putin, Ukrayna'ya girince 1 günde 40 milyar dolar kaybettiler!
14:03 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Bakan Lavrov yanıt verdi: Şu an için bir şey söyleyemiyoruz
13:59 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra Ozan'ı affediyor mu?
13:41 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'yı işgal planımız yok, Ukrayna'nın bağımsız bir hükümeti olmasını istiyoruz!
13:35 Taraftarlardan tehdit alan Burak Elmas villasını 3 milyon dolara sattı!
13:28 Ekonomik güven endeksi Şubat ayında düştü
10:38 Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
13:15 Kiev düşmek üzere! Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev halkına çağrı yaptı: Molotof kokteyllerini hazırlayın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 14:42:51. #1.13#
SON DAKİKA: Sanayi kenti Kocaeli'de "geri kazanım suyu" ile tasarruf sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement