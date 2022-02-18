Sanayi kenti Kocaeli'de işletmelerin verimliliği "model fabrika" ile artırılacak - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Kocaeli'de bir yıl içinde kurulması planlanan "model fabrika" ile işletmelerin verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Model fabrika aracılığıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle işletmelerde verimlilik artırıcı teknikler uygulanacak. Bu sayede yalın felsefeye dayalı verimlilik artışının ve dijital dönüşümün sağlanmasıyla işletmelerin rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, Kocaeli'nin bilim, sanayi ve teknoloji kenti kimliğiyle ön plana çıktığını söyledi.

Yavuz, ülkenin dış ticaret hacminin yüzde 18'inin Kocaeli'den gerçekleştiğini aktararak, salgın koşullarına rağmen OSB'lerdeki üretimin, istihdamın sürekli arttığını kaydetti.

Kocaeli'nin, özellikle nitelikli insan gücünün ve girişimci ruhun üst seviyeye çıktığı illerden biri olduğunu vurgulayan Yavuz, kentten dünyanın gelişmiş ülkelerine makine ihracatı gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Yavuz, bu anlamda 2021 yılını rekorlarla kapattıklarına işaret ederek, "2022 yılında da yeni rekorlar bekliyoruz. Bazı OSB'lerimizde yüzde 35'in üzerinde istihdam artışları gerçekleşti. Dolayısıyla 60 bine yakın yeni istihdam oluşturuldu. 2021 yılı; bizim açımızdan üretim, istihdam, ihracat üçgenine baktığımız zaman son derece verimli, başarılı bir yıl olarak kayda geçti." ifadelerini kullandı.

"Model fabrika kavramı dünyada gelişiyor"

Vali Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan milli teknoloji hamlesine ve savunma sanayide yaşanan gelişmelere değinerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle kentte model fabrika kurulacağını bildirdi.

Yavuz, model fabrika kavramının dünyada gelişen bir kavram olduğunu, Almanya'da özellikle ortaya çıkan model fabrika çalışmalarından başarılı neticeler elde edildiğini belirtti.

Kentteki bütün paydaşlara, model fabrika projesinin onaylanması için verdikleri emekten dolayı teşekkür eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Model fabrika ile yalın üretim ve dijital dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Bu bize etkinlik ve verimlilik sağlayacak. Aynı iş gücüyle daha fazla ve daha kaliteli üretim gerçekleştirilecek. Rekabet gücünü artıran en önemli hususlardan biri... Bu bağlamda da model fabrikanın kurulmasıyla özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tesislerinde, fabrikalarımızda uzmanlar tarafından iş akımı takip edilecek ve onlara çeşitli tavsiyelerde bulunacaktır. Model fabrika, Kocaeli'de bir eksiklikti. Bu vesileyle Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün makine ve donanımlarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız karşılayacak. Yer ve bina konusunu, biz mahalli imkanlarla çözeceğiz."

"Model fabrikayı kurmamızın ana gayesi verimlilik artışıdır"

Yüksek teknoloji ürünleri model fabrika aracılığıyla üretmeyi planladıklarını belirten Yavuz, bu sayede hem model fabrikada üretim yapılacağını hem de sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda önemli bir adım atılacağını kaydetti.

Yavuz, Bakanlığın belirlediği bir takvim olduğunu, model fabrikanın anonim şirket yapılanması kapsamında en geç bir yıl içerisinde hizmete açılmasının hedeflendiğini dile getirerek, "Kocaeli, yüksek teknoloji kullanan bir şehir. KOBİ'lerimiz de var. Bu makineleri, tek başına küçük ve orta ölçekli işletmelerin alması mümkün değil. Daha önemli husus; üretilmesi planlanan herhangi bir ürünün prototipini de burada üreteceğiz. Dolayısıyla testlerini gerçekleştireceğiz. Önemli olan bir şey üretmek değil; bunların testlerini de yapabiliyor olmak. Dolayısıyla birçok firmaya da ürettikleri ürünleri test etme imkanları da sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Sanayide dijital dönüşümden bahseden Yavuz, şunları kaydetti:

"Dünyada örneklerine baktığımızda daha önce iş akımı itibarıyla 'Yerim dar, daha az ürün üretiyorum, birimim düşük.' diyen işletmelere bu model fabrika aracılığıyla yapılan çalışmalarda alan kazanıldığı, birim alanda daha fazla üretim yapıldığı gibi sonuçlarla karşı karşıyayız. Bunu sanayimiz test etmiş durumda. Özellikle Ankara'daki model fabrika tecrübelerini paylaşıyor. Bu anlamda sanayicimizin direkt verimlilik artırmak yöntemiyle maliyetlerin düşürülmesiyle rekabet gücünü artıracak. Daha önce sanayileşmiş ülkeler ürünleri üretir, diğer dünya ülkeleri de onları satın alırlardı."

Yavuz, sanayinin hızla geliştiğine, herkesin bir şeyler üretebildiğine dikkati çekerek, "Önemli olan bu üretim esnasında ayakta kalabilmek. O yüzden maliyetleri düşüreceksiniz, kaliteli ürün üreteceksiniz, rekabet gücünüzü artıracaksınız. Bunun yolu; yalın üretim ve dijitalleşme, yani verimlilikten geçiyor." dedi.

Verimlilik arttığı sürece rekabet gücünün de artacağının altını çizen Yavuz, model fabrikanın kurulmasının ana hedefinin verimlilik artışı olduğunu sözlerine ekledi.