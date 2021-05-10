Sanayi kenti Kocaeli'nin ihracatı 4 ayda 5 milyar doları aştı

"Sanayi kenti" Kocaeli, ocak-nisan döneminde 5 milyar 159 milyon 172 bin dolarlık ihracata imza attı.

Türk imalat sanayisinin yaklaşık yüzde 15'ine ev sahipliği yapan kent, Türkiye'nin bu yıl için belirlenen 184 milyar dolarlık ihracat hedefine en güçlü katkıyı veren iller arasında yer alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kentin geçen yılın ilk 4 ayında 3 milyar 838 milyon 805 bin dolar olan dış satımı, bu senenin aynı döneminde yüzde 34'lük artışla 5 milyar 159 milyon 172 bin dolara yükseldi.

İhracat liginde İstanbul'dan sonra ikinci sırada bulunan Kocaeli, bu dönemde ülke ihracatının da yüzde 8,3'ünü tek başına karşıladı.

İhracatın dinamosu otomotiv sektörü

Kentin ihracatının yüzde 45'ine denk gelen kısmını, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Kocaeli'de yerleşik otomotiv sektörünün ocak-nisan dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 2 milyar 323 milyon 515 bin dolar oldu.

İhracat performansı geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 3,4 artan kimya sektörü de 1 milyar 128 milyon 328 bin dolarlık dış satımla ikinci sırada yer aldı.

Çelik sektörü 453 milyon 321 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, bunu 366 milyon 440 bin dolarla demir ve demirdışı metaller, 244 milyon 830 bin dolarla elektrik-elektronik sektörü izledi.

172 ülke ve özerk bölgeye ihracat

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den yılın ilk 4 ayında 172 ülke ve özerk bölge ile 13 serbest bölgeye sevkiyat yapıldı.

Söz konusu dönemde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın karşılaştırılabilir dönemine göre yüzde 115 artarak 654 milyon 485 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Almanya 385 milyon 423 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 317 milyon 180 bin dolarla Fransa, 312 milyon 252 bin dolarla İtalya, 300 milyon 245 bin dolarla Slovenya takip etti.

Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2020'in ocak-nisan dönemine göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2020 (milyon dolar) 2021 (milyon dolar) Değişim (%) Birleşik Krallık 304.266 654.485 115 Almanya 298.855 385.423 29 Fransa 210.115 317.180 51 İtalya 242.491 312.252 29 Slovenya 232.656 300.245 29 Belçika 210.691 290.479 38 İspanya 184.380 249.806 35 ABD 147.916 237.271 60 Hollanda 316.510 202.555 -36 Romanya 137.367 186.105 35

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