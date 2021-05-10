Sanayi kenti Kocaeli'nin ihracatı 4 ayda 5 milyar doları aştı - Son Dakika

Sanayi kenti Kocaeli'nin ihracatı 4 ayda 5 milyar doları aştı

10.05.2021 11:03
Sanayi kenti Kocaeli'nin ihracatı 4 ayda 5 milyar doları aştı, System.String[]

"Sanayi kenti" Kocaeli, ocak-nisan döneminde 5 milyar 159 milyon 172 bin dolarlık ihracata imza attı.

"Sanayi kenti" Kocaeli, ocak-nisan döneminde 5 milyar 159 milyon 172 bin dolarlık ihracata imza attı.

Türk imalat sanayisinin yaklaşık yüzde 15'ine ev sahipliği yapan kent, Türkiye'nin bu yıl için belirlenen 184 milyar dolarlık ihracat hedefine en güçlü katkıyı veren iller arasında yer alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kentin geçen yılın ilk 4 ayında 3 milyar 838 milyon 805 bin dolar olan dış satımı, bu senenin aynı döneminde yüzde 34'lük artışla 5 milyar 159 milyon 172 bin dolara yükseldi.

İhracat liginde İstanbul'dan sonra ikinci sırada bulunan Kocaeli, bu dönemde ülke ihracatının da yüzde 8,3'ünü tek başına karşıladı.

İhracatın dinamosu otomotiv sektörü

Kentin ihracatının yüzde 45'ine denk gelen kısmını, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Kocaeli'de yerleşik otomotiv sektörünün ocak-nisan dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 2 milyar 323 milyon 515 bin dolar oldu.

İhracat performansı geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 3,4 artan kimya sektörü de 1 milyar 128 milyon 328 bin dolarlık dış satımla ikinci sırada yer aldı.

Çelik sektörü 453 milyon 321 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, bunu 366 milyon 440 bin dolarla demir ve demirdışı metaller, 244 milyon 830 bin dolarla elektrik-elektronik sektörü izledi.

172 ülke ve özerk bölgeye ihracat

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den yılın ilk 4 ayında 172 ülke ve özerk bölge ile 13 serbest bölgeye sevkiyat yapıldı.

Söz konusu dönemde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın karşılaştırılabilir dönemine göre yüzde 115 artarak 654 milyon 485 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Almanya 385 milyon 423 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 317 milyon 180 bin dolarla Fransa, 312 milyon 252 bin dolarla İtalya, 300 milyon 245 bin dolarla Slovenya takip etti.

Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2020'in ocak-nisan dönemine göre değişim oranları şöyle:

Ülke2020 (milyon dolar)2021 (milyon dolar)Değişim (%)
Birleşik Krallık304.266654.485115
Almanya298.855385.42329
Fransa210.115317.18051
İtalya242.491312.25229
Slovenya232.656300.24529
Belçika210.691290.47938
İspanya184.380249.80635
ABD147.916237.27160
Hollanda316.510202.555-36
Romanya137.367186.10535

İhracat, Kocaeli, Nisan, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayi kenti Kocaeli'nin ihracatı 4 ayda 5 milyar doları aştı - Son Dakika Ekonomi


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