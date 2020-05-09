Sanayi kentinde 1,8 milyar liralık "komple yeni yatırım"a teşvik - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sanayi kentinde 1,8 milyar liralık 'komple yeni yatırım'a teşvik - Son Dakika Ekonomi

Sanayi kentinde 1,8 milyar liralık "komple yeni yatırım"a teşvik

6 saat önce

"Sanayi ve teknoloji kenti" Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 1,8 milyar lira olarak öngörülen 43 komple yeni yatırım projesi teşvik kapsamına alındı.

Sanayi kentinde 1,8 milyar liralık

"Sanayi ve teknoloji kenti" Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 1,8 milyar lira olarak öngörülen 43 komple yeni yatırım projesi teşvik kapsamına alındı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-mart döneminde başta imalat sanayi olmak üzere, eğitim, sağlık ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek 43 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Toplam sabit yatırım tutarının 1 milyar 844 milyon 284 bin lirayı bulması öngörülen yatırım projeleri tamamlandığında kentte 2 bin 70 kişilik yeni istihdam alanı açılması bekleniyor.

Teşvik kapsamına alınan projelerin sektörel dağılımı incelendiğinde, imalat sanayisine yönelik desteklerin çoğunlukta olduğu görülüyor.

Yatırım teşviklerinden faydalanacak komple yeni yatırımların 38'ini imalat sanayi, 2'sini deniz taşımacılığı, diğerlerini de eğitim, enerji ve sağlık sektörü projeleri oluşturuyor.

Teşviklendirilen komple yeni yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanacak.

Demir-çelik fabrikası 204 kişiye istihdam sağlayacak

Yatırım desteği almaya hak kazanan sanayi projeleri otomotivden savunma sanayisine, mobilyadan ambalaj sektörüne kadar çeşitlilik gösteriyor.

Sanayi yatırımları arasında bir demir-çelik firması tarafından kurulacak tel ve parlak çubuk fabrikası, 257 milyon 180 bin liralık yatırım tutarıyla öne çıkıyor. Yıllık 20 bin 736 ton tel ve 65 bin 16 ton parlak çubuk üretim kapasiteli tesiste 204 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Havacılık, uzay ve savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde hizmet veren bir firmanın teşvik belgesi düzenlenen savunma sanayi projesi, yatırım büyüklüğü bakımından ikinci sırada bulunuyor. Söz konusu projenin sabit yatırım tutarı 169 milyon 739 bin lira.

Yatırım tutarının büyüklüğü bakımından yine demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren başka bir firmanın 107 milyon 510 bin liralık projesi üçüncü sırada yer alıyor. Tüp, boru ve içi boş profillerin üretileceği fabrika tamamlandığında 192 kişilik yen iş sahası açılmış olacak.

Rüzgar enerjisi santraline teşvik

İmalat sanayi dışındaki sektörlerden gelen teşvik başvurularını da değerlendiren Bakanlık, enerji, sağlık ve eğitim alanındaki projelere de yatırım teşvik belgesi verdi.

Bir enerji firması tarafından hazırlanan ve yatırım tutarı 534 milyon lira olan rüzgar enerjisi santrali projesi teşvik kapsamına alındı. Kurulu kapasitesi 49 megavat olan santral 12 kişiye istihdam sağlayacak.

Bünyesinde okul öncesi, ilkokul ve lisenin bulunduğu, 2 bin 360 öğrenci kapasiteli eğitim kampüsü projesi de yatırım teşviki almaya hak kazandı. Yatırım tutarı yaklaşık 86 milyon lira olarak belirlenen kampüs tamamlandığında 296 kişi istihdam edilecek.

Yılda 48 bin adet röntgen ve tomografi filmi çekilecek şekilde planlanan görüntüleme merkezi projesi için de yatırım teşvik belgesi verildi. Tamamlandığında 5 kişiye iş imkanı sağlayacak merkezin yatırım tutarı 2 milyon 600 bin lira olarak öngörülüyor.

Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:18 Kaynak: AA


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