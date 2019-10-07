Son Dakika Haberleri: Sanayi kentinde 15 yılda yaklaşık 604 bin kişiye mesleki eğitim
Son Dakika Güncel Sanayi kentinde 15 yılda yaklaşık 604 bin kişiye mesleki eğitim

Sanayi kentinde 15 yılda yaklaşık 604 bin kişiye mesleki eğitim

47 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 15 yılda yaklaşık 604 bin kişiye eğitim verdi.

Sanayi kentinde 15 yılda yaklaşık 604 bin kişiye mesleki eğitim, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 15 yılda yaklaşık 604 bin kişiye eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "halk üniversitesi" KO-MEK, 2019-2020 eğitim dönemine 334 branşta eğitim alan 19 bin kursiyerle başlangıç yaptı.

KO-MEK kurslarında 15 yıllık dönemde, 604 bin 821 kursiyere farklı branşlarda eğitim verildi. Geçen eğitim döneminde ise 71 bin 516 kursiyer KO-MEK'ten ücretsiz eğitim aldı.

KO-MEK, yeni eğitim dönemine 16 Eylül'de 42 merkez ve 334 branşta başladı.

Ücretsiz melek ve sanat kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, eğitim almak istedikleri branşa online başvuru yapabilir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:46 Kaynak: AA
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