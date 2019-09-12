Son Dakika Haberleri: Sanayi kentinde kaçak hafriyata sıkı denetim
Son Dakika Güncel Haber

Sanayi kentinde kaçak hafriyata sıkı denetim

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, kaçak hafriyat döken firma ve kişilere son 11 yılda 39 milyon 969 bin lira para cezası kesildiği bildirildi.

Sanayi kentinde kaçak hafriyata sıkı denetim, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, kaçak hafriyat döken firma ve kişilere son 11 yılda 39 milyon 969 bin lira para cezası kesildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, inşaat, yıkıntı ve diğer atıkların belirli alanlara taşınması ve bertaraf edilmesinin, insan sağlığı, çevre estetiği ve yaşanabilir bir çevre adına büyük önem taşıdığı belirtildi.

Belediyenin, Çevre ve Orman Bakanlığından aldığı yetkiyle il genelindeki atıkların toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertaraf edilme faaliyetlerini yürüttüğü vurgulanan açıklamada, hafriyat atıklarına ilişkin denetim çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü aktarıldı.

"2019 yılında 1 milyon 299 bin lira cezai işlem uygulandı"

Hafriyat denetim çalışmalarının, deniz uçağı, drone, mobil araçlar, hafriyat araçları uydu takip sistemi, hafriyat yönetim bilgi sistemi ve MOBESE kameralarıyla gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimlerde, kanun ve yönetmeliğe aykırı hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı faaliyetlerinde bulunanlar hakkında cezai işlem uygulanıyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılından 2019 yılı dahil olmak üzere 39 milyon 969 bin lira para cezası kesildi. 2019 yılında ise şu ana kadar 1 milyon 299 bin lira cezai işlem uygulandı."

Vatandaşların da temiz çevrenin gelecek nesillere aktarılabilmesi için kaçak hafriyat dökenleri ihbar etmelerinin büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, vatandaşların ALO 153 Büyükşehir Çağrı Merkezine ihbarda bulunabileceği bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuruçeşme'de tartışma konusu olan otel inşaatı hakkındaki iddialara İBB'den yalanlama
İstanbul'da yakalanan 91 değnekçi, 108 lira ceza ile serbest kaldı Türkiye'den dünyaya 1,3 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihracı Son Dakika: Merkez Bankası faizleri 325 baz puan indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 14:04:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanayi kentinde kaçak hafriyata sıkı denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]