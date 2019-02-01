Son Dakika Haberleri: Sanayi Kentinde Tramvay Hattı Uzuyor

Sanayi Kentinde Tramvay Hattı Uzuyor

38 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen ağustos ayında hizmetine sunulan Akçaray Tramvay Hattı'nın 2,2 kilometrelik 2. etabının tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Sanayi Kentinde Tramvay Hattı Uzuyor, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen ağustos ayında hizmetine sunulan Akçaray Tramvay Hattı'nın 2,2 kilometrelik 2. etabının tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Eylül ayında hizmete açılması planlanan Akçaray Tramvay Hattı'nın 2. etabının tamamlanan bin 600 metrelik bölümünde, ilk test sürüşünü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram gerçekleştirdi.

Günde yaklaşık 30 bin insanın taşındığı tramvay hattında, Bilim Merkezi durağından başlayan test sürüşü, okullar bölgesinde sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, yaptığı açıklamada, tramvayın 2. etabının Kocaeli halkına hayırlı olmasını dileyerek, "Bu hattın esas amacı okullar bölgesi. Burası bin 600 metre uzunluğunda bir hat. Üzerinde 3 durağımız var. Bu üç durak Kocaeli trafiğini önemli bir şekilde rahatlatacak. Özellikle okullar bölgesinde çok öğrenci var. Öğrencileri getiren servisler buradaki trafikte sıkışıklığa neden oluyor. Bu bölgede tramvay ile hem biz kaliteyi arttırmış hem de daha güvenli bir yolculuk temin etmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Tramvay hatlarının, yeni dönemde uzatılacağını vurgulayan Bayram, şunları kaydetti:

"2. etabın hizmete açılmasının ardından yeni hatların inşasına başlanacak. 2. etaptan sonra Plajyolu ve Kuruçeşme hattı yapılacak. Bu hatlar da yapıldığında şehir trafiğini hem konfor bakımından hem de güvenlik bakımından daha iyi bir seviyeye getireceğiz. Kocaeli bunların daha iyisine layık bir şehir. İnsanların günlük yaşantısını kolaylaştırmak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Bu projelerde görev alan ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: AA

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