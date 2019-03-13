Son Dakika Haberleri: Sanayi Kentinden 100 Bin İstihdam Hedefi

Sanayi Kentinden 100 Bin İstihdam Hedefi

1 saat önce

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyasına ilişkin, "Geçen sene 70 bin istihdam gerçekleşti.

Sanayi Kentinden 100 Bin İstihdam Hedefi, System.String[]
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyasına ilişkin, "Geçen sene 70 bin istihdam gerçekleşti. 2019 yılı içerisinde 100 bin istihdama ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Aksoy, Kocaeli Valiliğinde düzenlenen "Kocaeli İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Toplantısı"nda, "Burası Kocaeli Burada İş Var" sloganıyla yola çıktıklarını vurguladı.

Kocaeli'nin, Türkiye ekonomisine çok önemli katkılar sunan illerin başında geldiğini belirten Aksoy, "Geçtiğimiz yıl toplanan vergi gelirlerine baktığımızda Kocaeli, tahakkukta 4, tahsilatta 3. ve tahsilat oranında da 1. olan bir ildir. 13 organize sanayi bölgesinde 105 bini aşan çalışanıyla istihdama ve Türkiye ekonomisine katkı sunan bir ildir." diye konuştu.

Vali Aksoy, "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyasına, Kocaeli olarak üzerilerine düşeni yapmayı amaçladıklarını belirterek, toplantıyı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile düzenledikleri toplantı sonrasında yeni istihdam seferberliği konusunda Kocaeli olarak üzerilerine düşeni yapabilmek adına düzenlediklerini söyledi.

O toplantıda ortaya çıkan "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganını, "Burası Kocaeli Burada İş Var" şeklinde değiştirerek Kocaeli ile paylaşmak istediklerini belirten Aksoy, "Geçen sene 70 bin istihdam gerçekleşti. 2019 yılı içerisinde 100 bin istihdama ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da iş insanları ve sanayicilere seslenerek, "Kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları Türkiye'ye yatırım yapanlar oldu. Yarın da istihdam sağlayanlar ve yatırım yapanlar kazanacak." dedi.

Toplantıya, Kocaeli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, OSB başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları, sanayiciler ve iş insanları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:48 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kilis'te 6 Aylık Geçici İş İçin Uzun Kuyruklar Oluştu Mansur Yavaş'ın Sahte Senet Davasında, Adli Tıp Kurumu Raporu Ortaya Çıktı: İmzalar İş Adamı Kesgin'e Ait Değil

İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu İŞKUR, 2019 Yılında 1 Milyon 350 Bin Kişiyi İşe Yerleştirecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:18:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanayi Kentinden 100 Bin İstihdam Hedefi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]