Sanayi kentinden 100 bin istihdam hedefi
1 saat önce
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Geçen sene 70 bin istihdam gerçekleşti.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Geçen sene 70 bin istihdam gerçekleşti. 2019 yılı içerisinde 100 bin istihdama ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:10
İŞKUR, 2019 Yılında 1 Milyon 350 Bin Kişiyi İşe Yerleştirecek
Ronaldo Attı, Juventus Hisseleri Uçuşa Geçti
Emekliye Müjde! Ek Ödeme Tutarı 42 ile 315 Lira Arasında Artacak
Bankalar Dosya Masrafı Üzerinden Aldığı Faizi Geri Ödeyecek