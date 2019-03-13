Son Dakika Haberleri: Sanayi kentinden 100 bin istihdam hedefi

Sanayi kentinden 100 bin istihdam hedefi

1 saat önce

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Geçen sene 70 bin istihdam gerçekleşti.

Sanayi kentinden 100 bin istihdam hedefi, System.String[]
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Geçen sene 70 bin istihdam gerçekleşti. 2019 yılı içerisinde 100 bin istihdama ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:10 

Hüseyin Aksoy, Kocaeli, Ekonomi
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