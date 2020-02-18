Sanayi kentinin ilk kadın kooperatifinden ekonomiye

Sahip olduğu doğal güzellikleri ve verimli tarım alanlarının yanı sıra dört mevsim turist ağırlayan Kartepe'de kurulan Kocaeli'nin ilk kadın kooperatifi, organik ürünler üretiyor.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın eteklerinde yer alan ve İstanbul'a yaklaşık bir saat mesafede bulunan Kartepe ilçesinde, 10 kadının bir araya gelerek ekim ayında kurduğu Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi (KARKAD), ev hanımlarının ekonomiye katkı sunmasını amaçlıyor.

KARKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ece Çiftçi (44), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev hanımı olduğunu, yıllardır böyle bir işletme kurma hayali kurduğunu belirtti.

Yapı olarak üretmeyi ve bir şeylerle uğraşmayı çok sevdiğini aktaran Çiftçi, "Evde oturan pırıl pırıl, çok yetenekli, çok marifetli genç kızlarımız var, gelinlerimiz var. 'Onlarla birlikte ne yapabiliriz.' düşüncesiyle yola çıktık. Hayalimiz gerçek oldu ve hep birlikte üretmeye başladık." dedi.

"İnternet üzerinden Türkiye'ye satışlara başlamak üzereyiz"

Çiftçi, bir kadının evde yaptığı her şeyi ürettiklerini vurgulayarak "Kooperatifimizde kurduğumuz mutfakta, ev eriştesi, ev mantısı, reçeller, domates sosları, salçalar, acıka, börekler, baklavalar yapıyoruz. Bahçelerimizden ıhlamur, meyveler, cevizler topluyoruz. Tamamen organik, ilaçsız, hiçbir şekilde kimyasala maruz kalmamış ürünler yapıyoruz." diye konuştu.

Kısa zamanda, çok yol katettiklerini, internet üzerinden Türkiye'ye satışlara başlayacaklarını anlatan Çiftçi, hatta yurt dışına açılmayı planladıklarını bildirdi. Endişesiz tüketilecek ürünler üretmenin peşinde olduklarını dile getiren Çitfçi, şunları söyledi:

"Tarım açısından çok verimli topraklarımız var. Biz Kocaeli'nin resmi olarak kurulmuş ilk kadın kooperatifiyiz. Bundan da çok onur duyuyoruz. Daha önce girişimler olmuş ama maalesef sonuçlanamamış. Biz hem üretim hem işletme kooperatifi olarak kurulduk. Bu çok önemli. Hem üretiyoruz hem de bize katılamayacak kadınlar arkadaşlarımıza evde yaptığı ürünleri burada satış imkanı, pazarlama imkanı sağlıyoruz. Bütün kadın arkadaşlarımızı üretmeye, ekonomiye bir şekilde katkı sağlamaya çağırıyoruz."

"Kocaeli kadının gücüyle de öne çıkacak"

KARKAD Müdürü Fatmanur Ceyhan da yüksek ziraat mühendisi olduğunu, uzun yıllar kadın örgütlerinde yer aldığını belirtti. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneğinin kurucu üyeleri arasında yer aldığını anlatan Ceyhan, bu kurumlarda elde ettiği tecrübelerle kooperatifin gelişmesi için çalıştığını ifade etti. Ceyhan, geleneksel tatları belirledikleri standartla ürettiklerine değinerek üyelerine tuz oranından hijyene kadar pek çok konuda eğitimler verdiklerini vurguladı.

Burada İstanbullu çok misafiri ağırlayacaklarını düşündüklerine işaret eden Ceyhan, "Ayrıca kadınlarımıza seslenmek istiyorum. Eğitim durumları ne olursa olsun, mevcutta ne iş yapıyorlarsa yapsınlar, onlara destek vermeye hazırız. Bugüne kadar Kocaeli sanayi ile çok öne çıktı ama kadının gücünde de öne çıkacağını düşünüyorum. Lütfen gelsinler. Birlikte el ele hareket edelim." dedi.

"Kartepe'nin markası olacaklar"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da Kartepeli kadınlarının desteğiyle Kocaeli'nin ilk kadın kooperatifinin kurulduğunu dile getirdi.

Kooperatife her türlü desteği verdiklerini, kooperatifin büyümesini çok önemsediklerini aktaran Kocaman, kooperatifin Kartepe'nin sınırlarını aşacağına, turizme çok güzel hizmetler sunacağına inandıklarını aktardı.

Kocaman, Kartepe'nin sahip olduğu doğal güzelliklerle dört mevsim turist ağırladığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Kartepe'nin turizm potansiyeli, aslında ülkemizdeki en büyük potansiyellerden bir tanesi. Bu turizm yapısını destekleyen bir insanımız var. Kartepe 10 tane beldenin bir araya gelmesiyle oluştu. Bu beldelerimizde farklı lezzetler var. Bu kadar güzel bir yapının bir araya gelmesinde oluşan aslında zevk ve lezzet yeri. Kartepe'nin markası olacaklar."