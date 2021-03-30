Sanayi kentinin tüm dinamikleri iş bulamayanlar için bir araya geldi - Son Dakika

Sanayi kentinin tüm dinamikleri iş bulamayanlar için bir araya geldi

30.03.2021 16:24
Sanayi kentinin tüm dinamikleri iş bulamayanlar için bir araya geldi, System.String[]

Kocaeli'de iş bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, kentin tüm dinamiklerinin bir araya gelmesiyle hayata geçirilen "USTAM" adlı istihdam odaklı mesleki eğitim projesi ile meslek sahibi olma şansı yakalayacak.

Kocaeli'de iş bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, kentin tüm dinamiklerinin bir araya gelmesiyle hayata geçirilen "USTAM" adlı istihdam odaklı mesleki eğitim projesi ile meslek sahibi olma şansı yakalayacak.

Sanayi kenti olması sebebiyle yüz binlerce çalışan işçi nüfusunu barındıran Kocaeli'de iş bulmakta güçlük çekenler için yeni bir proje hayata geçirildi. İşsizlik sorununun çözümü için çalışma başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, ticaret odaları, sanayi odaları, OSB'ler, Kalkınma Ajansı, kentteki bir çok kurumla bir araya gelerek USTAM Projesini başlattı. Proje ile örgün eğitim çağının dışına çıkmış, mesleği olmayan ya da almış olduğu mesleki eğitim ile iş bulamayan vatandaşlara yönelik sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda verilecek eğitimlerle mesleki beceri ve yeterlilik kazandırılıp istihdam sağlanması hedefleniyor. Mesleklere eleman yetiştirilmesi planlanan projede eğitimler üniversiteden akademisyenler, alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek.

"Bütün işlerini durdururum"

Kentteki insanların ihtiyaçları için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirterek projeyi değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bugün yeni ve güzel bir proje ile karşınızdayız. Aslında diğerlerine göre daha gurur verici bir proje ile karşınızdayız. Organize Sanayi Bölgelerimizin neredeyse tamamı bu projenin içinde. Gebze Teknik Üniversitemiz, Kocaeli Üniversitemiz bu projenin içinde, odalarımız projenin içinde. Ortak akılla Kocaeli'mizin ve gençlerimizin geleceği için çok güzel bir projeye imza atıyoruz. Pandemi sürecinden geçerken önce sosyal ihtiyaçlar dedik, onlarla ilgilenmeye başladık. Hatta şöyle düşündük, o kadar kötüye gitti ki süreç, Allah korusun öyle bir şey olmayacak iyi gidiyoruz Elhamdülillah dünyada da şartlar ortada ama Türkiye dünyadaki şartlara oranla daha iyi gidiyor. Diyelim ki çok kötüye gitti her şey, samimiyetle söylüyorum belediyenin bütün işlerini durdururum, elimdeki bütün kaynakları bu kentin insanlarının ihtiyaçlarına harcarım. Hiç tereddüt etmem" dedi.

"Bizi izlemeye devam etsinler"

Projenin Türkiye'ye örnek olacağını belirten Büyükakın, "Bir başka öncelik ise istihdam, son dönemde fark ettiğimiz mevzulardan birisi de bu. Bakıyoruz istihdam ile ilgili inanılmaz talepler geliyor. Şöyle diyebilir misiniz ya biz İŞKUR muyuz? Böyle bir şey deme şansı yok belediyelerin. Peki tek tek herkese ulaşma şansımız var mı? Belki var ama bu da yine bir öncelik meselesi istihdamla uğraşırken öbür işler kalacak. O zaman doğru bir süreç, bizim ne doğru bir sistem kurmak bize sağlıklı sonuçlar verir. Biz de dedik bir sistem kuralım. Bunun içinde üniversitelerimizin aklı var, sanayicilerimizin aklı, il milli eğitim müdürlüğümüzün, odalarımızın aklı var. 4 başı mahur bir örnek proje ile karşınızdayız. Türkiye'ye örnek olacak bir proje, bizi izlemeye devam etsinler diyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Bu projenin üstün yanı kalite katması"

Daha sonra söz alarak iş piyasası analiz kavramlarına değinen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise,"Büyükşehir belediye başkanımız bizi çok güzel bir proje vesilesi ile bir araya getirdi. Bu vesile ile kendisini tebrik ediyorum. Hepinizin bildiği gibi dünyamızda bir istihdam, bir iş ve AŞ telaşı var. İnsanların iş ve AŞ telaşını çözdüğünüz zaman insanlar mutlu olur. İş piyasası analizi diye bir kavram var. İş gücü piyasası analizi yapabilirseniz iş gücünün hangi alanlarda ne ihtiyaçları olduğunu tespit edip ona göre eğitim programlarınızı hazırlarsınız meslek edindirme kurslarını dahi buna göre yönlendirirsiniz daha başka bir iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamış olursunuz. Buna yönelik her çalışmaları yapıyoruz. Fakat bu projenin aslında en üstün yanı özellikle üniversitelerin, meslek yüksek okullarının ve diğer birimlerin tam ihtiyacı olan eğitimleri de veriyor olması ve bir kalite katması" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Sanayi kentinin tüm dinamikleri iş bulamayanlar için bir araya geldi
Sanayi kentinin tüm dinamikleri iş bulamayanlar için bir araya geldi
Sanayi kentinin tüm dinamikleri iş bulamayanlar için bir araya geldi
Sanayi kentinin tüm dinamikleri iş bulamayanlar için bir araya geldi
Sanayi kentinin tüm dinamikleri iş bulamayanlar için bir araya geldi

İstihdam, Kocaeli, Türkiye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayi kentinin tüm dinamikleri iş bulamayanlar için bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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