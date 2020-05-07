Sanayi kuruluşlarında çalışanlar için 1 milyon maske üretildi - Son Dakika

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında cerrahi maske üretim çalışmalarına devam ediliyor.

Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Eğitim ve Danışmanlık AŞ (ABİGEM) tarafından sanayi kuruluşlarında kullanılacak maskelerin üretimi için Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda oluşturulan atölyeyi gezdi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan ve 1 milyonuncu maskeyi imzalayan Çakacak, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiğini, alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarının herkes tarafından görüldüğünü söyledi.

Mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini vurgulayan Çakacak, şöyle konuştu:

"En önemli tedbirlerden biri, maske kullanımıdır. Eskişehir Sanayi Odamız da sanayicilerin ihtiyacı olan maskeleri üretmek için kurdukları atölyede 1 milyon sayısına ulaştı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kovid-19 ile mücadelede belli kurallarımız var. Bunlardan hiç vazgeçmeyelim. Maskeyi her ortamda takmamız gerekiyor. Devlet olarak Eskişehir'de sanayicimize, ticaret erbabına 475 bin maskeyi ücretsiz dağıttık. Kaymakamlıklarımızca vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtıyoruz. Eskişehir Valiliği olarak kentte 745 bin maskeyi ücretsiz dağıttık."

Vali Çakacak, kentte meslek liselerinin de 285 bin maske ürettiğini sözlerine ekledi.

ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu ise oluşturdukları atölyede sanayi kuruluşlarında kullanıma yönelik maske ürettiklerini anlatarak, "250 bin maskeyi ücretsiz olarak muhtarlarımıza ve Vefa Sosyal Destek gruplarına teslim edeceğiz." dedi.