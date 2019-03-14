Sanayi Mahallesi'ne Çıkarma
43 dakika önce
AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve teşkilat üyeleri mahallelerdeki sandık bazlı çalışmaya devam ediyorlar. Bu doğrultuda haftanın ilk günü Sanayi Mahallesi'nde çalışma yapıldı.
MAHALLE ZİYARETİ
İl Başkanı Nuh Dağdelen'in bizzat katıldığı çalışmada parti yöneticileri ve parti üyeleri ev ev kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla temas kurdu. Seçmene seçimin önemini anlatan ve ayrıca içinde Cumhurbaşkanı'nın hediyeleri olan bez torbalardan veren AK Partililer, vatandaşlardan da seçimde destek istedi. Vatandaşlara Cumhurbaşkanı'nın selamını ileten Başkan Dağdelen, vatandaşların ilgisinden memnun kaldıklarını belirtti.
AK PARTİ TEVAZUDUR
Mahalle ziyareti konusunda bilgi veren Başkan Dağdelen, "AK Parti Gayrettir, AK Parti Tevazudur,AK Parti Samimiyettir… AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı olarak bu anlayışla şehrimizde gitmediğimiz hane kalmayacak şekilde çalışıyoruz. Bugünkü durağımız bir kez daha SANAYİ MAHALLESİ…" yorumunda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:28 Kaynak: Bültenler
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