Sanayi Mektebi Müzesi Törenle Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sivas Sanayi Mektebi Müzesi'nin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Programda ilk olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, tarihi yapı hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de müzenin Sivas'a değer katacağını söyledi.

Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk ise cezaevinin restorasyonunun yapılarak turizme kazandırılması noktasında emeği geçenlere teşekkür etti. Sivas'ın bir tarih ve kültür şehri olduğunu hatırlatan Soluk, bu tür eserlerin yaşatılmasına vurgu yaptı.

Tarım, Turizm ve Sanayi Rotasında Çeşitli Vizyonlar Ortaya Koyduk

Sivas'ı ortak akıl ile yönetme konusunda önemli bir irade ortaya koyduklarını anımsatan Vali Salih Ayhan, "Bu kapsamda ilimiz için tüm paydaşlarımız ile birlikte bir kalkınma rotası oluşturduk. Eğitimi merkeze alan tarım, turizm ve sanayi sacayaklarından oluşan bu rotada çeşitli vizyonlar ortaya koyarak projeler geliştirdik. Cumhurbaşkanlığımız tarafından 11. Kalkınma Planında 'Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, milli kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile kültürün kalkınmadaki çok boyutlu etkisinin artırılması temel amaç olarak belirlenmiştir'. Biz de bu amaçlar doğrultusunda; ilimizin kültür ve turizm vizyonunu belirledik" dedi.

Müze Sayımızı 3'ten 20'ye Çıkaracağız

Sanayi Mektebi Müzesinin "Müze Şehri Sivas" vizyonu kapsamında hayata geçirildiğini anımsatan Vali Ayhan, "Yüksek Hızlı Trenin seferlere başlamasıyla turizm açısından büyük bir hareketlilik beklediğimiz şehrimizi her yönüyle bu gelişmeye yönelik hazırladık, hazırlıyoruz. İlimizde 3 olan müze sayımızı 20'ye çıkarmak için bir hedef belirledik. Nitelikli, konsept, interaktif içerikli ve yaşayan müze anlayışına uygun birçok proje geliştirdik. Sivas Sanayi Mektebi Müzesi, Şehir Müzesi, Savaş Atları Müzesi, Tarım Müzesi, Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi, Zanaatkarlar Çarşısı ve Müzesi, İsmet Yılmaz Eğitim Müzesi, Spor Müzesi, Hamam Müzesi, Gastronomi Müzesi, Abdülhamit Han Anı Evi, Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi, Aşık Ruhsati Anı Evi… projelerimizden bazıları idi. Bu çalışmaların bir kısmını tamamladık, bir kısmı da devam ediyor. Böylesi güzel projelerde elbette en önemli aşamalardan biri de sürdürülebilirlik. Bu kapsamda ilimizde gerçekten örnek bir model ortaya koyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İlimizin turizm değerlerinin ön plana çıkarılması, dijital turizme entegrasyonun sağlanması, turizmin profesyonel bir anlayış ile yönetilmesi, işlevsel işletme modellerinin uygulanması amacıyla Kültür Tanıtım AŞ'yi kurduk" dedi.

Kadın Cezaevini Müzeye Dönüştürdük

Sivas Valisi Salih Ayhan, 1902 yılında Sivas Valisi Reşid Akif Paşa tarafından II. Abdülhamit'e izafeten Hamidiye Mektebi olarak inşa edilen yapının 1961 yılından itibaren Yarı Açık Ceza Evi olarak kullanıldığını söyledi. Vali Ayhan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 2019 Cazibe Merkezleri Destekleme Programından 10 Milyon TL hibe desteği aldığımız bu projeyi, İl Özel İdaremizin eş finansmanı ve İçişleri Bakanlığımızın destekleri ile 22 Milyon TL bir bütçe ile şehrimize kazandırmış olduk" diye konuştu.

Tarihi yapının müzeye dönüşme sürecini de anlatan Vali Salih Ayhan, "Kadın Ceza Evi kurumumuzun taşınma işlemlerini gerçekleştirdik. Zaman içerisinde tescilli yapıların yanına inşa edilmiş herhangi bir mimari ve tarihi özelliği olmayan, ekonomik ömrünü de tamamlamış olan eklenti yapıları kaldırdık. Hassas bir biçimde tescilli yapımızın restorasyon işlemlerini tamamladık. Halk Eğitim Merkezimiz ile birlikte müzemizde yer alacak el sanatları atölyelerimizin tespitini ve planlamasını yaptık. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzle sergi alanları için gereken envanter çalışmasını tamamladık. Yaşayan Müze anlayışı ile gelen ziyaretçilerimizin uygulamalara katılmalarına olanak sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirdik. Ziyaretçilerimizin yapının geçmişi ile bağ kurabilmelerine imkan sağlayan Açık Cezaevi Odası ve Sanayi Mektebi Odalarını oluşturduk. Nihayetinde atölyeleri, geçmişe bağ kuran odaları, sosyal alanları ve işletme modeli ile örnek bir müze projesini hayata geçirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Bölge, Müzeler Havzasına Dönüşecek

Proje aşamasında olan Aşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi, Sanayi Mektebi Müzesi ve Zanaatkarlar Çarşısı ile faal durumda olan Arkeoloji Müzesi'nin bu bölgeyi adeta bir müze havzasına dönüştüreceğini anlatan Vali Salih Ayhan, projenin tamamlanıp hayata geçmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Sivas'ın Turizm Gelirlerini Daha da Artırmayı Hedefliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Sivas'ın turizm gelirlerini daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi. Geçmişte Sanayi Mektebi olan binanın daha sonra cezaevi olarak kullanıldığını ifade eden Varank, "Bu yapıyı doğal ve özgün mimarisine en uygun şekilde restore ederek yaşayan bir müzeye dönüştürüyoruz. Müzede Sivas'ın kültürel mirası, geleneksel el sanatlarını gösterecek uygulama atölyeleri de ziyaretçilerimiz tarafından görülmüş olacak. Bu sayede bina, ilk yapılış amacı olan 'Hamidiye Sanayi Mektebi' ruhuna uygun bir şekilde yaşatılmaya devam edilecek" dedi.

Sivas, Turizm de Büyük Bir Potansiyele Sahip

Şehirlerin hafızasını gelecek nesillere aktarmayı önemsediklerini vurgulayan Bakan Varank, bu kapsamda gerçekleştirdikleri projeleri anlatarak, "Sivas, büyük bir potansiyele sahip ve bu potansiyeli harekete geçirerek Sivaslıların refahını artıracak birçok proje uyguladık. Sivas Kale Projesi'ne 10 milyon lira yatırımla başlattığımız restorasyon çalışmalarını yürüttük. Projeyle Gök Medrese, Ulu Cami ve sit alanı içinde yer alan Buruciye ve Şifahiye medreseleri gibi diğer kültürel miras alanlarını birleştirmeyi hedefliyoruz. Böylece kent meydanıyla bütünleşen geniş kapsamlı bir turizm alanı oluşturmuş olacağız. " dedi.

Sivas'a Yatırımlarımız Devam Edecek

Bakan Varank, şehre kazandırdıkları Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ilişkin de bilgi vererek, projeye 30 milyon liraya yakın destek sağladıklarını, burada faaliyet gösteren 62 firmanın satışlarının 115 milyon liraya ulaştığını bildirdi. "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"ni Sivas'ta da kuracaklarını aktaran Varank, aileleri çocukları için bu atölyelere başvurmaya davet etti. Bakan Varank, Sivas'a 7 milyon avroluk kaynakla kazandırdıkları İŞGEM Projesi'nin yoğun ilgi gördüğüne işaret ederek, merkezin yüzde 95 doluluk oranına ulaştığını söyledi. Sivas'a bölgenin ekonomisini canlandıracak bu projelerin yeterli olmadığını dile getiren Varank, "Daha da fazlasını bu güzel şehre kazandırmak için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük bir gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde de Sivas'ta üretim ve istihdam sağlayacak yenilikçi yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek müze gezildi.