Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi faaliyetlerine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi faaliyetlerine başladı - Son Dakika

Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi faaliyetlerine başladı

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan alınan destek ve DTSO'nun katkılarıyla yapılan onarım, bakım çalışmalarının ardından Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi faaliyetlerine başladı.

Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi faaliyetlerine başladı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan alınan destek ve DTSO'nun katkılarıyla yapılan onarım, bakım çalışmalarının ardından Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi faaliyetlerine başladı.


DTSO daha önce Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan ve TOBB ETÜ işbirliğiyle tescilli tarihi yapıyı Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi'ne dönüştürmek için başlattığı bakım ve onarım çalışmasını tamamladı. Eğitim merkezine dönüştürülen binada DTSO ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği tarafından 'dış ticaret uzmanlığı eğitimi' düzenlendi. Eğitime katılan kursiyerler 26 gün boyunca dış ticaret alanında alacakları ücretsiz eğitimin ardından katılım sertifikasını almaya hak kazanacak.


Öte yandan Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi'nde yerel ihtiyaçlara göre farklı alanlarda eğitim programlarının düzenleneceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Milli Eğitim Müdürlüğü, Karacadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:20 Kaynak: İHA
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