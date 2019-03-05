Son Dakika Haberleri: Sanayi'nin Yıldızları Futbol Turnuvasında 3. Oldu

Sanayi'nin Yıldızları Futbol Turnuvasında 3. Oldu

1 saat önce

Erzurum Ahmet Yesevi Ortaokulu, imkansızlıklara rağmen Erzurum genelinde büyük bir başarıya imza attı.

Sanayi'nin Yıldızları Futbol Turnuvasında 3. Oldu, System.String[]
Erzurum Ahmet Yesevi Ortaokulu, imkansızlıklara rağmen Erzurum genelinde büyük bir başarıya imza attı. Kapalı Spor Salonu dahi bulunmayan Ahmet Yesevi Ortaokulu öğrencileri, imkansızlıklara rağmen kış aylarının sert geçtiği zamanlarda il genelinde düzenlenen Yıldızlar Futbol Turnuvasında il 3'üncüsü oldu.

'İmkansızlıklar başarıya engel değildir' diyerek yola çıkan minik çocuklar bir imkansızı başardı. Erzurum'un Sanayi bölgesinde bulunan Ahmet Yesevi Ortaokulu öğrencileri okullarında kapalı spor salonu bulunmadığı için çoğu antrenmanlarını dışarıda kar yağışı altında yaptı. Okullarında kapalı spor salonu dahi bulunmayan öğrenciler buz tutan okul bahçesinde öğretmenlerinin öncülüğünde Erzurum yıldızlar turnuvasına hazırlandı. Öğretmenlerinin büyük desteği ile hazırlandıkları turnuvada rakiplerini bir bir eleyen minik öğrenciler il genelinde düzenlenen yıldızlar futbol turnuvasında 3'üncü oldu. Yakaladıkları başarının mutluluğunu öğretmenleri ile paylaşan minik çocuklar gelecek sene turnuvalarda daha iyi bir derece elde etmek için şimdiden çalışmalara başlayacaklarını söyledi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:01 Kaynak: İHA

Erzurum, Futbol, Güncel
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