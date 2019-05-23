Son Dakika Haberleri: Sanayi Odası Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Sanayi Odası Meclis Toplantısı Gerçekleşti

4 saat önce

Sanayi Odası meclis toplantısı gerçekleştiGAZİANTEP - Gaziantep Sanayi odası Mayıs ayı Meclis toplantısı Meclis Başkanı Adil Konukoğlu ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi'nin katılımıyla gerçekleşti.

Sanayi Odası meclis toplantısı gerçekleşti

GAZİANTEP - Gaziantep Sanayi odası Mayıs ayı Meclis toplantısı Meclis Başkanı Adil Konukoğlu ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi'nin katılımıyla gerçekleşti.
Gaziantep meclis toplantısına Gaziantep sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve üyeler katıldı. Gaziantep'in ekonomik tablosunu değerlendiren Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, ihracatın bu yıl 626 milyon 862 bin dolar gibi geçen yıla göre yüzde 11.7 artış gösterdiğini söyledi. En fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında 5. sırada olduklarının altını çizen Ünverdi, aldıklarından fazlasını sattıklarını ifade etti. Eğitim projeleriyle dünya odalar borsalar birliğine başvuruda bulunduklarını belirten Ünverdi, 136 ülke içerisinde projelerinin 5 oda arasında kaldığını, ayın 12'sinde Brezil'yada finallere katılacaklarını inşallah burada 1. olacaklarının altını çizdi. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ise, eğer ülkenin genel yapısı Gaziantep'in ki gibi olsaydı yaşadıkları sorunların bu kadar ağır olmayacağını ifade etti.
Bali, şuanda Türkiye'ye bir reçete verecek isek aslında Gaziantep'in reçetesini vermek gerektiğini söyledi.
Sanayi Odası Meclis Toplantısı Gerçekleşti
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 01:49 Kaynak: İHA
Adil Konukoğlu, Meclis Başkanı, Gaziantep, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fener Ol Kampanyasında 34,5 Milyon Euro Gelir Elde Edildi Ekrem İmamoğlu'nun Gazeteciyle Yaşadığı Tartışmanın Gizlice Kaydedildiği Ortaya Çıktı Şarkıcı Aleyna Tilki'nin Kural İhlali Yaptığı Gerekçesiyle Twitter Hesabı Kapatıldı Karadenizli Kardeşler "Yürüyen Serender" Yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:41:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanayi Odası Meclis Toplantısı Gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]