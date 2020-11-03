Sanayi Odasından Eskişehir'e 'Altın' proje - Son Dakika

Sanayi Odasından Eskişehir'e 'Altın' proje

03.11.2020 13:57

- Sanayi Odasından Eskişehir'e 'Altın' proje Alpu ilçesine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: "Projeye halkımızın sahip çıkması çok önemli" "Bu proje ile Eskişehir zenginleşir" Eskişehir Sanayi Odası tarafından hazırlanan proje ile Alpu...

- Sanayi Odasından Eskişehir'e 'Altın' proje

Alpu ilçesine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak

Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş:

"Projeye halkımızın sahip çıkması çok önemli"

"Bu proje ile Eskişehir zenginleşir"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Sanayi Odası tarafından hazırlanan proje ile Alpu ilçesine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasının planlandığını açıklayan Başkan Celalettin Kesikbaş, "Bu proje 5 bin kişiye iş imkanı sağlayacak, ihracatımız 2 katına çıkacak. Halkımızın bu projeye sahip çıkması çok önemli" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Korona virüs tedbirleri kapsamında basın mensuplarıyla görüntülü konuşma ile bir araya geldi. İnternet yoluyla basın mensupların sorularını cevaplayan Kesikbaş, öncesinde Eskişehir Sanayi Odası olarak Alpu ilçesinde yapılması için çalışmalarına başladıkları 'İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' hakkında bilgiler verdi. Kurulacak İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin, Alpu'nun gelişmesinin yanı sıra yaklaşık 5 bin kişiye iş kapısı olacak. Bunun yanı sıra Eskişehir'in ihracatını ikiye katlaması beklenen bölge Türkiye'de ve Avrupa'da raylı sistemlerde lider durumuna geçecek.

"Bunun kıymetini Eskişehir henüz bilmiyor"

Projeyi anlatan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, bölgede ciddi iş imkanının olacağını belirtti. Yapılacak alanın İhtisas Sanayi Bölgesi olacağını hatırlatan Kesikbaş, konuşmasının devamında proje hakkında şunları söyledi:

"Bizim düşündüğümüz gibi büyük sanayi alanı değil. Sadece raylı sistemler üzerine çalışan firmaların oluşturacağı bir yer olacak. Daha nitelikli insan gücüne ihtiyaç olacak. Alpu'nun da nüfusunun 8-10 bin olduğunu düşünürsek 4-5 bin kişiye AŞ ve iş sağlayabilecek bir altyapı. Alpu'da sadece Türkiye'de değil, dünyada özellikle bizim coğrafyamızda raylı sistemlerin merkezi olma alt yapısı var. 'Uraysim Projesi' bu bakımdan çok kıymetli. Bunun kıymetini Eskişehir henüz bilmiyor. Teknoloji gerektiren bir proje. Bu teknoloji bir mükemmeliyet merkezine dönüşüyor. Raylı sistemlerin testlerinin yapılacağı bir merkez olacak. İşte bunun tam karşısında bulundurulacak olan 'İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' Türkiye'nin merkezi olur."

"Eskişehir'i zenginleştirmekten korkmamak gerekir"

Alanın Eskişehir'e getireceği katkılardan bahseden Başkan Kesikbaş, "İhracatımız iki katına çıkar. Böyle bir potansiyelin yakın zamanda oluşması durumunda Eskişehir 5 milyar dolar ihracat yapar hale gelir. Eskişehir'in yan sanayi ile gelişen bir ekonomisi mevcut. Bu sefer ana sanayi ile birlikte çok farklı bir konuma gelir. Eskişehir zenginleşir. Eskişehir'i zenginleştirmekten korkmamak gerekir" diye konuştu.

"Bu projeyi halkımızın istemesi çok önemli"

Projenin gidişatı hakkında konuşan Kesikbaş, konuşmasının devamında şunları ifade etti:

"Alpu Belediyesi ile bu görüşmeleri yaptık. Alpu Belediyesinin yapacağı görüşmeler vardır. Bizim için halkımızın istemesi çok önemli. Halkımızın böyle vizyonu görüp istemesi çok önemli. Bu konuyla ilgililerle görüşüyoruz. Eskişehir için aslında çok ciddi bir potansiyel. Zamanında mobilyada, otomotivde kaybettik. Elimizde raylı sistemimiz var. En azından buna sahip çıkalım.

Sanayi Odasından Eskişehir'e 'Altın' proje
Sanayi Odasından Eskişehir'e 'Altın' proje
Sanayi Odasından Eskişehir'e 'Altın' proje
Sanayi Odasından Eskişehir'e 'Altın' proje

Eskişehir, Organize, Türkiye, Alpu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayi Odasından Eskişehir'e 'Altın' proje - Son Dakika Ekonomi


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