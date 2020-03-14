Sanayi odasından haksız fiyat artışı uyarısı - Son Dakika

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırmaya başlayacaklarını ve gerekli yasal işlemleri yapacaklarını bildirdi.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı tedbirler aldıklarını belirtti.

Oda olarak 81 ildeki oda ve borsalarla birlikte ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırmaya başlayacaklarını ve gerekli yasal işlemleri yapacaklarını ifade eden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Herkes bilmeli ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Dünyanın felaketlerle boğuştuğu bir dönemde, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz böylesi bir süreçte, bu tür uygulamalar milletimizde hem derin yaralar açmakta, hem de mağduriyetlere sebebiyet vermektedir. Bu sebeple konuya hassasiyetle eğilecek, fırsatçılara fırsat vermeyeceğiz. Fırsatçılara karşı gereken uygulamaları yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."