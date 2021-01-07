Sanayi şehri Bursa'dan Türkiye'nin 2020 ihracatına 12,9 milyar dolarlık katkı - Son Dakika

Sanayi şehri Bursa'dan Türkiye'nin 2020 ihracatına 12,9 milyar dolarlık katkı

07.01.2021 10:59
Sanayi şehri Bursa'dan Türkiye'nin 2020 ihracatına 12,9 milyar dolarlık katkı, System.String[]

Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden Bursa'dan geçen sene 12 milyar 881 milyon 227 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden Bursa'dan geçen sene 12 milyar 881 milyon 227 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2020'de Bursa'dan 203 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan mart-mayıs aylarındaki ihracat düşüşü nedeniyle dış satımı 2019'a kıyasla yüzde 14 gerileyen Bursa, buna rağmen 169,5 milyar dolar olan ülkenin genel ihracatında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldı.

Bursa'nın geçen yıl en fazla ihracat yaptığı ülke, 1 milyar 800 milyon 813 bin dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 1 milyar 542 milyon 556 bin dolarla Fransa ve 1 milyar 70 milyon dolarla İtalya takip etti.

Bursa'dan en fazla dış satım yapılan ilk 10 pazardan 8'ini Avrupa ülkeleri oluşturdu.

Toplam ihracatın yarısından fazlası otomotiv sektörüne ait

Sektörel bazda en fazla ihracat ise otomotiv endüstrisinde yaşandı.

OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların aralarında olduğu Bursa otomotiv endüstrisi, geçen yıl 6 milyar 763 milyon dolar ihracata ulaştı.

Otomotiv endüstrisinin ihracatı, Bursa'nın toplam dış satımının yüzde 52,50'sine karşılık geldi.

En fazla dış satıma imza atılan ikinci sektör olan hazır giyim ve konfeksiyonda ihracatçılar, geçen yıl yurt dışına 1 milyar 386 milyar 873 bin dolarlık ürün sattı.

İlk 5'teki diğer sektörlerden tekstil ve ham maddelerinde 907 milyon 907 bin, makine ve aksamlarında 686 milyon 713 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde ise 626 milyon 426 bin dolar ihracat kaydedildi.

Aralık ihracatında yüzde 7,58 artış

Bursa'nın 2020 yılı ihracat seyrine bakıldığında, Kovid-19 salgını nedeniyle mart-mayıs döneminde düşen dış satım rakamları haziranda yükselişe geçti.

Sanayi kentinden geçen ay gerçekleştirilen ihracat Aralık 2019'a göre yüzde 7,58 artışla 1 milyar 221 milyon 483 bin dolardan 1 milyar 314 milyon 33 bin dolara yükseldi.

İhracat, Türkiye, Mayıs, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayi şehri Bursa'dan Türkiye'nin 2020 ihracatına 12,9 milyar dolarlık katkı - Son Dakika Ekonomi


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