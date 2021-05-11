Sanayi sektörü ekonomiye hayat vermeye devam ediyor

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Sanayi Üretim Endeksinin mart ayında geçen yılın aynı ayına göre beklentilerin üzerinde bir rakamla yüzde 16,6 artış kaydettiğini, mart ayı işgücü istatistiklerine göre de sanayi sektörünün ülke genelinde 480 bin yeni istihdam sağladığını dile getirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, TÜİK tarafından açıklanan son sanayi üretim endeksi ile işgücü istatistikleri konusunda bir açıklama yaptı. Başkan Küpeli, sürekli artan hammadde fiyatları, dünya ekonomisini derinden etkileyen siyasi ve askeri gelişmelere karşın Türk sanayisi ve sanayicisinin bu zor koşullara rağmen ülke için durmadan üretmeye devam ettiğini belirterek, "Pandemi de bir yılı geride bıraktık, bu dönemde gördük ki iyi ki güçlü bir sanayi sektörümüz var. Bu dönemde sanayimiz hiç durmadan iç ve dış piyasalar için gece gündüz çalışmayı sürdürdü. Sanayi sektöründe yatırımlar artarak devam ediyor. Son aylarda ihracat rakamlarında tüm zamanların üzerinde güzel ihracat rakamlarına ulaştık. Sene sonunda muhtemelen 200 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayacağız. Son açıklanan Sanayi Üretim Endeksi de sanayideki büyümeyi teyit ediyor, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre üretim beklentilerinde üzerinde bir rakamla yüzde 16,6 artış kaydetmiş durumda, işsizliğe yine sanayi sektörümüz çare olmaya devam ediyor. İşgücü istatistiklerine göre 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre toplam istihdam 550 bin kişi artarak 28 milyonu geçti. Bu 550 bin kişilik yeni istihdamın 480 binini tek başına sanayi sektörümüz sağladı. Sanayimiz büyük bir üretim ve yatırım dönemi yaşıyor" şeklinde konuştu.

"Elektrik ve doğalgaz tüketimlerindeki artış memnuniyet verici düzeyde"

Zor koşullara rağmen üretmeye devam ettiklerini belirten Nadir Küpeli, Eskişehir bölgesinin yeni yatırımlar bakımından çok canlı ve hareketli bir dönem geçirdiğinden de şu şekilde bahsetti:

"Dünya piyasalarındaki zorlu koşullar, sürekli artan hammadde fiyatları, bölge coğrafyamızda yaşananlar, dünya ekonomisini derinden etkileyen siyasi ve askeri gelişmelere karşın Türk sanayisi ve sanayicisi bu zor koşullara rağmen ülkemiz ve geleceğimiz için durmadan üretmeye devam ediyor. Adeta ekonomiyi tek başına sırtlamış bir şekilde var gücüyle çalışıyor. Benzer gelişmeleri bizler de Eskişehir OSB'de aynı şekilde görüyoruz. Bölgemiz yeni yatırımlar bakımından çok canlı ve hareketli bir dönem geçiriyor, sanayi kuruluşlarımızın elektrik ve doğalgaz tüketimlerindeki artış memnuniyet verici düzeyde, istihdamımız artıyor. Devletimizden tek isteğimiz bu dönemde sanayinin önünü açacak ve maliyetlerimizi azaltacak adımlar atmasını bekliyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR