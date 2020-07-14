"Sanayi sektörü moralle yoluna devam ediyor" - Son Dakika

"Sanayi sektörü moralle yoluna devam ediyor"

"Sanayi sektörü moralle yoluna devam ediyor" İSO Başkanı Bahçıvan sanayi üretimindeki artışı değerlendirdi İSO Başkanı Erdal Bahçıvan dün açıklanan sanayi üretimi verisini değerlendirdi.

"Sanayi sektörü moralle yoluna devam ediyor"

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İSO Başkanı Bahçıvan sanayi üretimindeki artışı değerlendirdi

İSTANBUL - İSO Başkanı Erdal Bahçıvan dün açıklanan sanayi üretimi verisini değerlendirdi. Bahçıvan yılın ikinci yarısında daha yüksek bir ivmeyi umut ettiklerini belirterek, "Sanayi sektörü birçok sektörün önünde moralle yoluna devam ediyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi aylık yüzde 17.4 arttı. Sanayi üretim verilerini değerlendiren İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız Haziran ayı Satın Alma Yöneticileri Endeksi 53,9 olarak belirlendi. Sanayi üretiminin Mayıs ayına göre Haziran'da çok daha önemli bir ivme kaydettiğini gösteriyor" dedi.

Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "TÜİK rakamlarının öncesinde İSO PMI göstergeleri öncü ve arkasından hemen yayınlanan göstergelerin de en önemli destekçisi olan bir çalışmadır. Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız haziran PMI 53,9 olarak belirlendi. Sanayi üretiminin Mayıs ayına göre Haziran'da çok daha önemli bir ivme kaydettiğini gösteriyor. Toparlanma hızının, aşırı düşen Mart ve Nisan aylarından sonra önemli ölçüde olumlu yöne gittiğinin işaretlerini Haziran PMI'nda da gördük. Haziran sanayi endeksi de açıklandığı zaman bunu da aynı şekilde göreceğimizi tahmin ediyoruz. Ümit ediyoruz ki; yılın ikinci yarısında daha güçlü bir ivmeyle ve dünya piyasalarındaki hareketlilik devam ettiği sürece, umduğumuzdan daha olumlu yöne giden bir Türk sanayisi kendisini hazırlayacaktır" dedi.

"Türkiye cirolarının neredeyse yarısı ihracattan geliyor"

İSO Başkanı Bahçıvan sözlerine şöyle devam etti: "Dış pazarlar çok önemli. İçerdeki belirli sektörlerdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Türkiye'nin ihracat kabiliyeti çok önemli. İSO 500 gösteriyor ki Türkiye cirolarının neredeyse yarısı ihracattan geliyor. Artık Türkiye içe kapalı bir ülke değildir. İhracat pazarlarındaki gelişmelerle ancak bu durumu gözlemleyeceğiz. Çok zor bir seneden geçiyoruz. Her gün tahminlerin değiştiği, sürekli aşağı-yukarı yönlü revize edildiği durumdayız. Sanayi sektörü birçok sektörün önünde moralle yoluna devam ettiğini söyleyebilirim".

İhraç edilen tıbbi cihaz ve malzemelerin sanayi üretiminde artışa etkisine de değinen Bahçıvan, "Belirli ölçüde yansıyor ama buna bağlı bir gelişme olduğunu söylemek diğer sektörleri aşırı derecede ihmal etmek olur. Genel anlamda baktığımız zaman tüm sektörler itibarıyla bir büyümenin olduğunu söyleyebilirim. PMI'ı, 10 değişik alt sektörde de yayınlıyoruz. Bütün sektörlerde belli iyileşme işaretleri var" şeklinde konuştu.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Sanayi sektörü moralle yoluna devam ediyor' - Son Dakika Ekonomi
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