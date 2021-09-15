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Sanayi sektöründe tasarım ve imalat alanlarında kalifiye elemanlar yetişecek - Son Dakika

Sanayi sektöründe tasarım ve imalat alanlarında kalifiye elemanlar yetişecek

15.09.2021 09:45
Sanayi sektöründe tasarım ve imalat alanlarında kalifiye elemanlar yetişecek, System.String[]

Sanayinin ihtiyaç duyduğu üç uygulama dili olan CNC, CAD ve CAM uygulamalarının bütüncül bir bakışla bir arada verilmesini sağlayacak eğitim projesi Türkiye'den üç kurumun yer aldığı, 6 ülkeden 8 kurumun ortaklığında hayata geçiriliyor.

Sanayinin ihtiyaç duyduğu üç uygulama dili olan CNC, CAD ve CAM uygulamalarının bütüncül bir bakışla bir arada verilmesini sağlayacak eğitim projesi Türkiye'den üç kurumun yer aldığı, 6 ülkeden 8 kurumun ortaklığında hayata geçiriliyor. 3 uygulama dilinin eğitimini alan öğrenciler sanayi sektörünün kalifiye personel ihtiyacını da karşılamış olacak.

Sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan alanlardan CNC, CAD ve CAM uygulamalarının bir arada verileceği eğitim programı projesi Başakşehir Mesleki Eğitim Merkezi'nin koordinatörlüğünde hayata geçiriliyor. Proje 2018 yılında Türkiye'deki tüm kurumların başvurduğu ve sadece 13 projenin kabul edildiği, Avrupa Birliği İnovasyon projeleri içinde seçilen en iyi Mesleki Eğitim projesi olma özelliği taşıyor.

Eğitim kurumlarında sanayinin ihtiyaç duyduğu üç uygulama dili olan CNC, CAD ve CAM uygulamalarının bütüncül bir bakışla bir arada verilmemesinin, Eğitim sektörü ile Sanayi sektörü arasında önemli mesafeler oluşmasına sebep olduğu biliniyor. Sadece bir uygulama dilini bilen öğrenciler işletmelerde ucuz işgücü olarak kullanılabiliyor. 3 uygulama dilinin bir arada verilmesini sağlayacak eğitim projesi ile öğrenciler sektörde çok rahat istihdam edilme fırsatı da yakalayacak.

Avrupa Birliği Erasmus Plus CNC CAD-CAM projesi uluslararası final seminerlerinin ilki gerçekleştirildi. Digital CNC CAD-CAM Eğitim platformunun tanıtımı için yapılan seminere çok sayıda eğitimci, öğrenci ve sektör temsilcileri katıldı. Yapılan projeyle birlikte makine talaşlı imalat sektöründeki kişiler 160 gün sürecek online eğitim ile CNC CAD-CAM uygulamalarında detaylı bilgi sahibi olacak. Platformu tamamlayan katılımcılara tüm Avrupa'da tanınan ECVET tanımlı sertifika verilecek.

Projenin koordinatörü Mehmet Çiçek, "Projemiz yaklaşık 3 yıl sürdü. Şu anda projemiz tamamlanmış durumda. Bu projede İspanya, Almanya gibi ülkelerden ortaklarımız bulunuyor. Türkiye ve Avrupa'daki tüm kurumlara makine sektörü alanında alternatif bir müfredat öneriyoruz. Yaptığımız bu materyalleri online platformumuz üzerinden eğitim veya bilgi alabilecek" dedi.

"Eğitim sonunda öğrenciler veya sektördeki kişiler, kalifiye haline gelecektir"

Başakşehir Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Salih Güneş ise, "Sektördeki kişilere CNC, CAD ve CAM adımlarını online olarak sunmak istiyoruz. Projemiz Avrupa'da 7 dilde yayınlanmaktadır. 160 saatlik bir eğitim sonunda öğrenciler veya sektördeki kişiler, kalifiye haline gelecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sanayi sektöründe tasarım ve imalat alanlarında kalifiye elemanlar yetişecek
Sanayi sektöründe tasarım ve imalat alanlarında kalifiye elemanlar yetişecek
Sanayi sektöründe tasarım ve imalat alanlarında kalifiye elemanlar yetişecek

Avrupa Birliği, Mesleki Eğitim, Başakşehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayi sektöründe tasarım ve imalat alanlarında kalifiye elemanlar yetişecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sanayi sektöründe tasarım ve imalat alanlarında kalifiye elemanlar yetişecek - Son Dakika
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