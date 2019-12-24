Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO'da anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO'da anlatıldı - Son Dakika Ekonomi

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO'da anlatıldı

6 saat önce

Üretim faaliyetlerinde "Sanayi Sicil Belgesi" ve "Yıllık İşletme Cetveli" hakkında bilinmesi gerekenler Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen bir toplantıyla anlatıldı.

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO'da anlatıldı, System.String[]

Üretim faaliyetlerinde "Sanayi Sicil Belgesi" ve "Yıllık İşletme Cetveli" hakkında bilinmesi gerekenler Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen bir toplantıyla anlatıldı.


GTO ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Sanayi Sicil Belgesi, Yıllık İşletme Cetveli işlemleri, vize işlemleri ve idari para cezası gerektiren durumlar uzmanlar eşliğinde ele alındı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Yılmaz Duman, planlı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi, kayıtlı ekonomi, verimli ekonomi, istihdam oluşturan ekonomi, kazanan ekonomi ve kaliteli bir sosyal yaşam için üreticilerin alması gereken bazı belgeler, bu kapsamda uygulaması gereken bazı sistemler olduğuna dikkat çekti.


Sanayi Sicil Belgesi'nin de 6948 sayılı kanun gereği alınması gereken belgeler içerisinde olduğunu ekleyen Duman konuşmasına şöyle devam etti:


"Sanayi Sicil Belgesine sahip imalatçı üyelerimiz Yıllık İşletme Cetveli ile de önceki yılın üretim ve tüketim bilgilerini beyan etmek zorunda.Almamız gereken bu belgeler işletmelerimiz için bazı kamusal faydalar da sağlıyor. Örneğin Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmeler, KDV muafiyeti, enerji fiyat indirimi gibi bir takım kamusal desteklerden yararlanma imkanına sahip. Sizlerin temsilcisi komitelerimiz sektörlerinize yönelik sıkıntıları yönetimimize iletiyor, biz de ilgili kurum ve kuruluşlar ileterek çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yani üretirken, ihracat yaparken, hizmet sunarken, kısacası ticari faaliyetlerimizi yürütürken mümkün olduğu kadar az bürokrasiye muhatap olmanız için çalışıyoruz."


"Bilmediklerimizi konuşalım, öğrenelim ki zaman bize kalsın. Çözüme giden yol kısalsın." diyen ve mümkün olduğu kadar üyelerinin yollarındaki taşları temizlemeye gayret gösterdiklerini aktaran Yılmaz Duman, bu temizliğin bazen resmi makamlarla istişareler yoluyla, bazen direkt çözüm odaklı bir proje yoluyla bazen de bugün olduğu gibi bilgilendirme toplantısı yoluyla yapıldığını ekledi.


Toplantıya Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili İbrahim Ataş'ın yanı sıra İl Müdürlüğü uzmanları ve çok sayıda ilgili katıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, Yılmaz Duman, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:20 Kaynak: İHA
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