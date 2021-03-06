Sanayi sitelerinin kadın ustaları, erkeklere taş çıkartıyor - Son Dakika

Edirne'de sanayi sitelerinde uzun yıllardır çalışan kadın ustalar, kadınların her alanda başarılı olabileceğini kanıtlıyor.

Uzunköprü ilçesinde 8 yıldır oto boyacılığı yapan iki çocuk annesi 37 yaşındaki Eylem Kuşçu, müşterilerini ustalığıyla şaşırtıyor.

Kuşçu, sabah ev işlerini hallettikten sonra sanayi sitesindeki atölyenin yolunu tutuyor, tulumunu giyerek işe koyuluyor.

Boya işlerini eşi ve ustası Selçuk Kuşçu ile yapan Eylem Kuşçu, ev işlerinin üstesinden de eşinin yardımıyla geliyor.

Kuşçu, AA muhabirine, oto yıkama işiyle adım attığı sanayi sitesinde 12 yılı geride bıraktığını söyledi.

Bir belgesel kanalında izlediği kadın oto lastikçinin kendisine ilham kaynağı olmasıyla oto yıkama işine başladığını belirten Kuşçu, yıkama işini sonlandırınca eşinin boya atölyesinde çalışmaya başladığını ifade etti.

Eşinden işin inceliklerini öğrendiğini anlatan Kuşçu, "Bana eşi gibi değil de işçi gibi davrandı. İşçi gibi davranmasaydı öğrenemezdim herhalde. Benim de arabalara merakım vardı. Değişik işlerle uğraşmayı seviyordum. Eşimin çok büyük desteği oldu." dedi.

Kuşçu, sanayi sitesinde ilk zamanlarda yadırgandığını, daha sonra tepkilerin değiştiğini belirtti.

İlerleyen dönemde esnafın ve müşterilerin kendisine destek vermeye başladığını ifade eden Kuşçu, şöyle dedi:

"(Helal olsun, erkek ustalar ağlaşıyorsunuz. Bayan usta var erkek gibi çalışıyor, biraz utanın) gibi söylemler olmaya başladı. Bu da beni onurlandırdı. Mesleğime dört elle sarıldım. Akşam eve gidiyorum, ev işleri oluyor. Bu anlamda eşim de bana çok yardımcı oldu. Eve gittiğimizde, dükkanda nasıl birlikte çalışıyorsak evde de iş paylaşımı yapıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Farklı mesleklere başlayacak kadınlara pes etmemeleri çağrısında bulunan Kuşçu, şunları belirtti:

"Kadınlar toplum baskısını kulak ardı etsinler. Kendilerine inansınlar. Ben yapabiliyorsam onlar da yapabilirler. Kendilerine güvensinler. Bu da onlara yeter. Risk almadan başarıya ulaşılmaz. Mesleğe ilk başladığım zamanlarda ilçeden bir abimiz arabasını boyatmaya getirdi. Eşimle anlaştılar. Sonra beni görünce, 'Sen ne duruyorsun burada? Git evinde bulaşık yıka, çocuk bak.' dedi. Ben de 'Usta arabanı ben boyayacağım, yapma böyle kızdırma beni.' dedim. Ben de arabasını boyadım. Arabayı almaya çocuklarını göndermişti. Kendi gelememişti utancından."

"Bir arabayı tek başına yapıp çıkarır"

Kuşçu'nun eşi Selçuk Kuşçu da eşinin mesleğe bir usta kadar hakim olduğunu belirtti.

İşlerinin yoğun olduğu dönemde yardım istediği eşinin kendisini geri çevirmediğini ifade eden Kuşçu, "Dükkana bana yemek getirmeye geliyordu. 'Bantlamaya başla, şuradan tut, buradan tut' derken bir şekilde ona öğrettim bu işi. Biraz zor. Bayanın yapacağı bir iş değil ama sonuçta eşim başardı. 10 yıla yakındır yanımda çalışıyor, yardım ediyor bana. Bir usta oldu. Ben karışmasam da bir arabayı tek başına yapıp çıkarır." dedi.

"Ablaya git o ilgilenir"

Edirne Eski Sanayi Sitesi'nde 1992 yılından bu yana oto lastik işiyle uğraşan 50 yaşındaki Remziye Cankıran da mesleklerin erkek ve kadına göre ayrıştırılmasına karşı olduğunu belirtti.

Herkesin istediği her işi yapabileceğini vurgulayan Cankıran, "İşini severek yapmak ya da zorunlu olarak yapmak şeklinde bir ayrım yapabiliriz. Ben işimi severek yapıyorum. O yüzden de ağırlığı yük olarak gelmiyor bana." diye konuştu.

Birçok müşterinin kadın lastikçi gördüğünde şaşırdığını dile getiren Cankıran, "Bayan bunu nasıl yapar, yapamaz gözüyle bakıyorlar. Siz işinizi yaptıktan sonra, onların kullandığı aracı daha iyi bilerek hizmetinizi sunduğunuzda daha farklı bir güven oluşuyor. Genelde sanayiye pek bayan müşteri girmez. Onların araçlarını bile eşleri getirir. Ama erkekler buraya eşlerini çok rahat gönderebiliyorlar bir sorun olduğu zaman. 'Ablaya git o ilgilenir' diyorlar." ifadelerini kullandı.