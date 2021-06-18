Sanayi Sitesi Girişine Kavşak Çalışmasının Startı Verildi - Son Dakika

Beyşehir Belediyesi, çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği Beyşehir Sanayi Sitesi önüne kavşak çalışmasının startını verdi.

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından trafiği rahatlatmak ve sanayi giriş çıkışlarını daha düzenli hale getirmek amacıyla Yeni Adliye binası ve Beyşehir Sanayi Sitesi arasındaki Atatürk Caddesi üzerine kavşak çalışması başlatıldı. Beyşehir Belediyesi, yıllardır düzenleme yapılması beklenen Sanayi Kavşağı çalışmaları ile buradaki ulaşımı rahatlatmayı hedefliyor. Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır'ın talimatları ile ilçemizdeki sanayi kavşağının çalışmalarına başladık. Şu an ilçemizde önemli geçiş noktalarından birisi olan Atatürk Caddesi üzerindeki Sanayi Kavşağı'nın startını verdik. Burada yapacağımız genişletme ve sinyalizasyon çalışmalarıyla hem vatandaşlarımız vakit kaybetmeden gitmek istedikleri yere ulaşacaklar hem de kavşak üzerinde yaşanabilecek istenmeyen kazaları da en aza indirmiş olacağız" dedi.