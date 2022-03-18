Sanayi sitesi hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sanayi sitesi hırsızları suçüstü yakalandı

18.03.2022 21:00
Sanayi sitesi hırsızları suçüstü yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sanayi sitesinde bulunan iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sanayi sitesinde bulunan iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 16 Mart saat 04.30 sıralarında, ilçede bulunan sanayi sitesinde şüphe üzerine açık kasa bir kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde bulunan kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını yapan ekipler, S.E., A.E. ve G.E.'nin dört farklı hırsızlık konusundan aranan şüpheliler olduğunu belirledi. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aracın kasa kısmında yapılan kontrolde, iş yerlerinden çalındığı belirlenen 9 adet dalgıç pompa, 8 adet demir flaj boru parçaları ve demir bağlantı parçaları ele geçirildi.

Şikayetçi olan vatandaşlara ait olduğu belirlendi

Öte yandan ele geçirilen malzemelerin, hırsızlık olaylarıyla ilgili polis merkezine giderek şikayetçi olan vatandaşlara ait olduğu belirlenirken, suçüstü yakalanan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E., A.E. ve G.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Sanayi sitesi hırsızları suçüstü yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... İzmir'de hırsızlara polis engeli Son dakika haberi... İzmir'de hırsızlara polis engeli Ödemiş'te kuyumcudan çeyrek altın çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı Ödemiş'te kuyumcudan çeyrek altın çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sanayi sitesi hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
19:02 İşin aslı başkaymış! Şiddet gören uzman çavuşmuş
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 21:13:59. #1.11#
SON DAKİKA: Sanayi sitesi hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement