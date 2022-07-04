Yangın, Kısık Sanayi Sitesi'nin yanındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Sanayi sitesindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Alevler sanayi sitesine sıçramadan söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sanayi sitesi yakınında korkutan yangın - Son Dakika

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