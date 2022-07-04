Sanayi sitesi yakınında korkutan yangın - Son Dakika
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Sanayi sitesi yakınında korkutan yangın

04.07.2022 17:26
Sanayi sitesi yakınında korkutan yangın

İzmir'in Menderes ilçesinde Kısık Sanayi Sitesi yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, alevler sanayiye sıçramadan kontrol altına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde Kısık Sanayi Sitesi yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, alevler sanayiye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Kısık Sanayi Sitesi'nin yanındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Sanayi sitesindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Alevler sanayi sitesine sıçramadan söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sanayi sitesi yakınında korkutan yangın - Son Dakika

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