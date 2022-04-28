SANAYİ SİTESİNDA DEPO OLARAK KULLANILAN ÇATIDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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SANAYİ SİTESİNDA DEPO OLARAK KULLANILAN ÇATIDA YANGIN ÇIKTI

28.04.2022 16:35
SANAYİ SİTESİNDA DEPO OLARAK KULLANILAN ÇATIDA YANGIN ÇIKTI

İSTANBUL'da bir sanayi sitesinin çatısında bulunan depoda yangın çıktı.

İSTANBUL'da bir sanayi sitesinin çatısında bulunan depoda yangın çıktı. Alevlerin sardığı çatıdan yükselen dumanlar Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'nın birçok noktasından görüldü.

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesinde bulunan İşkent Sanayi Sitesinin çatısında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, yangın sitenin 'D' bloktaki çatıda başladı. Alevler ziftle kaplı olan çatıdan depo olarak kullanılan yapıyı sardı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi. Emniyet yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Havadan görüntülenen yangında alevlerin ziftle kaplı olan çatıdaki eklentiye hızla yayıldığı dikkat çekiyor. Yangının bir patlamayla başladığını söyleyen Murat Ergün isimli mahalle sakini ise, "Birden patlama oldu. Çatının üstü hep zift dolu. Dumandan dolayı başka bir şey göremedim" dedi.

Görüntü dökümü

-------------------------Yangının havadan görüntüsü-Yangından cep telefonu görüntüleri-Yangından detaylar-Murat Ergün ile röportaj

-Genel ve detaylar


- İstanbul
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Son dakika haberi... Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesi'nin çatı kısmında yangın çıktı. Son dakika haberi... Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesi'nin çatı kısmında yangın çıktı. Son dakika... Terörün yeni yüzü: Tırnakları ojeli kadın bombacı Son dakika... Terörün yeni yüzü: Tırnakları ojeli kadın bombacı

Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, İstanbul, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SANAYİ SİTESİNDA DEPO OLARAK KULLANILAN ÇATIDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika


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