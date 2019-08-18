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Sanayi sitesinde çıkan yangında faciadan dönüldü

26 dakika önce

Antalya'da sanayi sitesinde bir atölyede çıkan yangında faciadan dönüldü.

Sanayi sitesinde çıkan yangında faciadan dönüldü, System.String[]
Antalya'da sanayi sitesinde bir atölyede çıkan yangında faciadan dönüldü. Alevler, iki katlı oto kaporta ve boya servisinin alt katında bulunan kimyasal maddelere sıçramadan kontrol alınıp söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan eski sanayi bölgesinde iki katlı bir iş yerinde çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede oto kaporta ve boya servisinin üst katını sarması çevrede korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sayesinde alevlerin atölyenin alt katında bulunan kimyasal maddelere ulaşması önlendi. Yangında kimse yaralanmazken maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Cumhuriyet Mahallesi, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:36 Kaynak: İHA
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