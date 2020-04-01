Sanayi sitesinde dezenfekte çalışması - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Küçük Sanayi Sitesinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.



Daha önce de birçok cadde, sokak ve alanda gerçekleştirilen çalışmaları Küçük Sanayi Sitesinde de sürdüren ekipler, site içerisinde bulunan cami, sosyal alanlar ve iş yerlerini tek tek dezenfekte etti. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren yetkililer, bulaşıcı hastalıklara karşı şehrin her köşesinde gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.



Küçük Sanayi Sitesi esnafı da, gösterdiği gayretli çalışmalardan ötürü Adıyaman Belediyesi yönetimine ve dezenfekte ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN