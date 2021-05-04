AFYONKARAHİSAR SANAYİ SİTESİNDE OTOMOBİLLE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ VE ARAÇ SAHİBİNE 12 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da otomobille sanayi sitesinde drift yaparken kameralara yakalanan sürücü ile araç sahibi polis tarafından bulundu.

*- Araç sahibi E.K. ve sürücü H.K., toplam 12 bin 96 lira para cezası uygulandıktan sonra bırakıldı.

Olay, 30 Nisan günü Afyonkarahisar 2'nci Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İsmi belirlenemeyen sürücü, otomobiliyle sanayi sitesinde drift yaptı. Yolun sağına doğru yanaşan sürücü, daha sonra hızla aracını döndürmeye başladı. Yaklaşık 500 metrelik yol üzerinde tehlikeli hareketler sergileyen sürücü, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Sanayi sitesinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, sürücünün park halindeki bir araca çarpmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtulduğu görüldü.

Drift görüntülerinin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri aracın plakasının 09 UD 058 olduğunu tespit etti. Polis ekipleri araç sahibi E.K. ile sürücü H.K.'yi kısa süre içerisinde yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K. ve H.K., daha sonra Kocatepe Polis Merkezi'ne getirildi. İfadeleri alınan E.K. ve H.K.'ye ilgili trafik ve kabahatler kanunu gereği toplamda 12 bin 96 lira idari para cezası uygulandı. E.K. ve H.K. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.