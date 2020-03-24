Sanayi sitesinde pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sanayi sitesinde pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Sanayi sitesinde pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

24 dakika önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde pompalı tüfekle sanayi sitesine gelen şahıs alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi vurarak kaçtı.

Sanayi sitesinde pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde pompalı tüfekle sanayi sitesine gelen şahıs alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi vurarak kaçtı.


Olay, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde 30 yaşındaki Kerim Ç. iş yerinde çalıştığı sırada iddiaya göre daha öncesinden aralarında alacak verecek meselesi olduğu Musa K. iş yerine geldi. Şahıslar aralarında belli bir süre konuştuktan sonra Musa K. pompalı tüfek ile Kerim Ç.'ye ateş açtı. Ayaklarından yaralanan Kerim Ç. çevredekilerden yardım istedi. Çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Kerim Ç., Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın olayla ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.


Öte yandan, pompalı tüfekle ateş açan Musa K.'nin arabası ile olay yerinden kaçtığı belirtildi. - DENİZLİ

Cumhuriyet Mahallesi, Denizli, Buldan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:11 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı         
11:21
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu         
10:19
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 19:36:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi sitesinde pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]