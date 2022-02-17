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Sanayi sitesinde tarihi eser yakalandı - Son Dakika

Sanayi sitesinde tarihi eser yakalandı

17.02.2022 16:46
Sanayi sitesinde tarihi eser yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sanayi sitesinde tarihi eser ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sanayi sitesinde tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından "tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine" yönelik yapılan operasyon kapsamında ilçedeki sanayi sitesinde H.G.'ye (49) ait işyerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 adet taş heykel başı, 3 adet taş obje, 77 adet metal obje ve 43 adet sikke ele geçirildi.

Tarihi eserlere el konulurken, H.G. gözaltına alındı. - KARABÜK

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İl Jandarma Komutanlığı, Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sanayi sitesinde tarihi eser yakalandı - Son Dakika


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