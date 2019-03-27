Sanayi Sitesinde Tefeci Operasyonu: 2 Gözaltı
29 dakika önce
Kırıkkale'de tefecilik yapan kişilere yönelik bir sanayi sitesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı.
Kırıkkale
'de tefecilik yapan kişilere yönelik bir sanayi sitesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda müşterilerden alınan çok sayıda senet ve bir adet tabanca ele geçirildi.
Kırıkkale'de tefecilik yapıldığına dair alınan bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 2 ay devam eden teknik takip sonucunda, Galericiler Sitesi'nde iş yerleri bulunan M.D. ve D.D. isimli şüphelilerin çok sayıda vatandaşı faiz ile borçlandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit etti. 27 Mart
tarihinde adı geçen zanlıların ikametlerine ve iş yerlerine yapılan eş zamanlı operasyonda 2 şahıs da gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, tefecilik faaliyetiyle ilgili mağdurlara ait çok sayıda senet, not defterleri ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ele geçirilirken eşyalara da el konuldu.
Soruşturma işlemleri devam ediyor. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:40 Kaynak: İHA
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