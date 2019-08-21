Son Dakika Haberleri: Sanayi sitesinde trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sanayi sitesinde trafik kazası: 1 yaralı

13 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Sanayi sitesinde trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Sanayi Mahallesi Manavgat Sanayi Sitesi içerisindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet A,'nın kullandığı 07 JH 487 plakalı otomobil ile Emre Ü.'nü kullandığı 07 LME 01 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Araçlarda büyük çapta hasarın oluştuğu kazada otomobil sürücülerinden Mehmet A. yaralanırken ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


6 bin lira maaşlı işinden istifa eden adam köye yerleşerek hayalini gerçekleştirdi
Polis servis aracı, yolcu otobüsüne çarptı: 3'ü polis, 8 yaralı Sosyal medyaya damga vurdu! Antalya'dan insanlık dersi veren görüntüler Yol vermediği yayayı kalbinden bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 17:07:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanayi sitesinde trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]