Sanayi Sitesinde Yabani Ot Temizleme Çalışması
1 saat önce
Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sanayi Sitesi civarında yabani ot temizliği çalışması yaptı.
Bartın
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sanayi Sitesi civarında yabani ot temizliği çalışması yaptı.
Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın
," Mahallelerde özellikle taşıt ve yaya yollarına kadar uzanan yabani bitkileri gerek ulaşım için sorun teşkil etmeleri gerekse kötü görüntü oluşturmaları sebebiyle temizliyoruz. Ekiplerimiz son olarak Sanayi Sitesi'nde yol ve kaldırımlarda çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan her noktada devam edecek" dedi. - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:39 Kaynak: İHA
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