Son Dakika Haberleri: Sanayi Sitesinde Yabani Ot Temizleme Çalışması

Sanayi Sitesinde Yabani Ot Temizleme Çalışması

1 saat önce

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sanayi Sitesi civarında yabani ot temizliği çalışması yaptı.

Sanayi Sitesinde Yabani Ot Temizleme Çalışması, System.String[]
Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sanayi Sitesi civarında yabani ot temizliği çalışması yaptı.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Mahallelerde özellikle taşıt ve yaya yollarına kadar uzanan yabani bitkileri gerek ulaşım için sorun teşkil etmeleri gerekse kötü görüntü oluşturmaları sebebiyle temizliyoruz. Ekiplerimiz son olarak Sanayi Sitesi'nde yol ve kaldırımlarda çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan her noktada devam edecek" dedi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:39 Kaynak: İHA

Cemal Akın, Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP'nin Siverek Adayı Mehmet Fatih Bucak Oldu Torununun Hızlı Tren Eleştirisine Yıldırım'dan Yanıt: Konuşmam Güme Gitti

Holdinglerin Finans Yatırımları Bankaları 7`ye Katladı Bakan Müjdeyi Verdi! Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 17:00:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanayi Sitesinde Yabani Ot Temizleme Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]