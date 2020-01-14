Sanayi sitesinde yangın: 1 iş yeri ile 1 araç yandı, 1 kişi yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi sitesinde yangın: 1 iş yeri ile 1 araç yandı, 1 kişi yaralı - Son Dakika

Sanayi sitesinde yangın: 1 iş yeri ile 1 araç yandı, 1 kişi yaralı

7 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde oto döşemecide çıkan yangında bir iş yeri çalışanı müşteriye ait aracı kurtarmak isterken kolunun yanması sonucu yaralandı.

Sanayi sitesinde yangın: 1 iş yeri ile 1 araç yandı, 1 kişi yaralı, System.String[]

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde oto döşemecide çıkan yangında bir iş yeri çalışanı müşteriye ait aracı kurtarmak isterken kolunun yanması sonucu yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yeri ve 1 araç yandı.

Yangın, gece saatlerinde Ermersa Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Seyfettin Dingil'e ait döşemecide çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını duyup gelen iş yeri çalışanı Tunay Alper, müşteriye ait aracı kurtarmak isterken sol kolundan yanarak yaralandı. Tunay Alper, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın söndürülürken, iş yeri ve müşteriye ait bir hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Safranbolu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:07 Kaynak: DHA
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