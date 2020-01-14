Sanayi sitesinde yangın: 1 iş yeri ile 1 araç yandı, 1 kişi yaralı (2) - Son Dakika

ELİNDEN YARALANAN ÇIRAK HASTANEDE TEDAVİDE

Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde oto döşemecide çıkan yangında yaralanan iş yerinde çırak olarak çalışan Tunay Alper'in Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi sürüyor. Elinde birinci derece yanık oluştuğu tespit edilen Alper'in yanına enfeksiyon riskine karşın ziyaretçi kabul edilmiyor.

İş yeri sahibi Seyfettin Dingil yanan dükkanıyla ilgili resmi işlemler için bugün dükkanına geldi. Tunay Alper'in yaralanması ve dükkanı yandığı için büyük üzüntü yaşayan Seyfettin Dingil, "Saat 23.00 gibi yattım. Sonra telefon geldi 'Dükkan yanıyor' diye. Başka bir şey bilmiyorum. Çırağım da 1 seneden fazladır yanımda çalışıyordu. Ben elemanımdan çok memnunum. Şikayetim de yoktu. Sağlık durumu da iyiymiş. Eli sarılı halde hastanede yatıyor. Doktorlar, enfeksiyon riski nedeniyle ziyaretine izin vermiyor" dedi.