Sanayi sitesinde yangın: 1 iş yeri ile 1 araç yandı, 1 kişi yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi sitesinde yangın: 1 iş yeri ile 1 araç yandı, 1 kişi yaralı (2) - Son Dakika

Sanayi sitesinde yangın: 1 iş yeri ile 1 araç yandı, 1 kişi yaralı (2)

6 saat önce

ELİNDEN YARALANAN ÇIRAK HASTANEDE TEDAVİDEKarabük'ün Safranbolu ilçesinde oto döşemecide çıkan yangında yaralanan iş yerinde çırak olarak çalışan Tunay Alper'in Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi sürüyor.

Sanayi sitesinde yangın: 1 iş yeri ile 1 araç yandı, 1 kişi yaralı (2), System.String[]

ELİNDEN YARALANAN ÇIRAK HASTANEDE TEDAVİDE

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oto döşemecide çıkan yangında yaralanan iş yerinde çırak olarak çalışan Tunay Alper'in Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi sürüyor. Elinde birinci derece yanık oluştuğu tespit edilen Alper'in yanına enfeksiyon riskine karşın ziyaretçi kabul edilmiyor.

İş yeri sahibi Seyfettin Dingil yanan dükkanıyla ilgili resmi işlemler için bugün dükkanına geldi. Tunay Alper'in yaralanması ve dükkanı yandığı için büyük üzüntü yaşayan Seyfettin Dingil, "Saat 23.00 gibi yattım. Sonra telefon geldi 'Dükkan yanıyor' diye. Başka bir şey bilmiyorum. Çırağım da 1 seneden fazladır yanımda çalışıyordu. Ben elemanımdan çok memnunum. Şikayetim de yoktu. Sağlık durumu da iyiymiş. Eli sarılı halde hastanede yatıyor. Doktorlar, enfeksiyon riski nedeniyle ziyaretine izin vermiyor" dedi.


Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Darbeci Hafter yönetimi Libya'da ateşkesin sona erdiğini duyurdu
Sarıyer'de sahilde balık tutan bir şahıs, denizde ceset olduğunu fark etti Rusya, Trump'ın azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna şirketini hackledi Son dakika: ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 03:38:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi sitesinde yangın: 1 iş yeri ile 1 araç yandı, 1 kişi yaralı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]