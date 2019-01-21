Sanayi Sitesinde Yangın
14 dakika önce
Konya'nın Ilgın ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konya'nın Ilgın ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ilgın Sanayi Sitesi içerisinde trafo merkezi yanına istiflenmiş oto lastikleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:20 Kaynak: AA
Şizofreni Hastası Kadın, Evini Ateşe Verip Çığlık Çığlığa Duvarları Yumrukladı
Bedensel Engelli Vatandaşın Babaannesinden İlham Alarak Yaptığı Acılı Ayran Yok Satıyor
Genç Kadın, Kendisini Kurtaran Kişiyi Hırsızlıkla Suçladı
Psikoterapinin Seçkin İsimleri Türkiye Psikoterapi Zirvesinde Buluşuyor