Sanayi sitesinde yangın
1 saat önce
Antalya'da sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:58 Kaynak: AA
'da sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa
ilçesi Eski Sanayi Sitesi'ndeki otomobil boyası yapılan iki katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler itfaiye ve polise haber verdi.
Yangına 8 ekip ile müdahale eden itfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle iki katlı iş yeri kullanılamaz hale geldi. Polis
ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlattı.
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