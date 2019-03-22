Son Dakika Haberleri: Sanayi Sitesinde Yangın (2) - Kocaeli

Sanayi Sitesinde Yangın (2) - Kocaeli

32 dakika önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Köseköy Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı olarak kurtarılan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:37 Kaynak: AA

İtfaiye, Kocaeli, Güncel
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