Sanayi Sitesinde Yangın (2) - Kocaeli
32 dakika önce
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesinde, sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Köseköy
Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı olarak kurtarılan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:37 Kaynak: AA
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